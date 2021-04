Premiér Heger odletel z bratislavského letiska vládnym špeciálom spolu so svojím tímom a s novinármi v utorok ráno. Ústrednou témou jeho rokovaní v Belgicku bola vakcinácia proti smrteľnému ochoreniu COVID-19 a tiež klimatické zmeny. Aj keď je Heger na sociálnych sieťach aktívny, do popoludnia zverejnil na svojom profile len zopár fotografií, aj to veľmi oficiálnych.

Zároveň informoval, že Vláda Slovenskej republiky koná v súlade s hodnotami demokracie, právneho štátu, solidarity a princípmi kolektívnej bezpečnosti. „Prišiel som to osobne potvrdiť najvyšším predstaviteľom EÚ a NATO. Čaká ma dnes bohatá séria stretnutí, na ktorých budem diskutovať aj o pandemickej situácii, očkovaní, pláne obnovy, klíme a, samozrejme, aj o zahranično-politických témach," uviedol vecne. Ak to porovnáme s prvou cestou do Bruselu expremiéra Igora Matoviča (47), Hegerovo vystupovanie je profesionálnejšie. S tým súhlasia aj odborníci. „Komunikácia Hegera je dôstojnejšia funkcie, ktorú zastáva. Prezentácia Matoviča na sociálnych sieťach nebola vhodná držiteľa funkcie predsedu vlády, bola príliš výstredná, miestami infantilná. Som rád, že sme opäť v normálnom režime a v Bruseli nás reprezentuje politik a nie cirkusant," zhodnotil politológ Radoslav Štefančík.

Brusel - Slovenský premiér Eduard Heger prichádza na stretnutie s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom 27. apríla 2021 v Bruseli. Zdroj: Olivier Hoslet

Verejnosť si určite spomína na vlaňajšie fotky jedla v lietadle, na motorke či s mužmi zákona, ktorými súčasný minister financií zahlcoval sociálnu sieť. „Belgickí policajti pred naším ubytkom pozdravujú slovenské dievčatá, vraj najkrajšie široko-ďaleko," komentoval vtedy záber s políciou Matovič - záber nájdete v galérii.

„Priznám sa, že Matoviča som na sociálnych sieťach nikdy nesledoval, no z toho, čo som zachytil, hodnotím, že niektoré jeho statusy by boli vhodné skôr pre súkromný typ komunikácie, nie pre výkon ústavnej funkcie. Rozumiem, že tým chcel osloviť časť voličov, no predsa len, bol predsedom vlády, a tak sa mal vo svojich odkazoch zameriavať skôr na vecnú stránku," odkázal politológ Grigorij Mesežnikov. Naopak, vystupovanie súčasného premiéra označil pojmom „potrebná striedmosť." Premiér podľa neho do Bruselu vycestoval ako zástupca slovenskej vlády, a teda aj prúd informácií, ktoré prezentuje, by mal súvisieť s agendou, ktorú aktuálne rieši.

