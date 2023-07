Bývalý minister financií za Smer a dnes guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír má na krku vážny problém. Podľa obžaloby sa totiž zaplietol do korupčnej kauzy, v ktorej mal odovzdať úplatok vo výške desiatok tisíc eur vtedajšiemu šéfovi finančnej správy (FS) Františkovi Imreczemu.

Exšéf FS mal za to zabezpečiť rýchle a "úspešné" ukončenie daňových konaní vo viacerých firmách. Kažimíra už v tejto veci odsúdili takzvaným trestným rozkazom. Dostal peňažný trest vo výške 100-tisíc eur, no on podal voči rozsudku odpor, a tak sa dnes začalo pojednávať. Guvernér naďalej trvá na svojej nevine. Skutok, za ktorý je Kažimír súdený, sa mal odohrať ešte v roku 2017.

„Obžaloba sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s daňovými kontrolami voči viacerým obchodným spoločnostiam,“ informovala prokuratúra ešte vo februári pri podaní obžaloby. Okrem prečítania obžaloby a výpovede samotného guvernéra by mal dnes pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) predstúpiť ako svedok aj bývalý riaditeľ NAKA Branislav Zurian.

Kažimír sa pred pojednávaním vyjadrovať pre médiá nechcel. Hrozí mu trest odňatia slobody od dvoch do piatich rokov. „Nie,“ odpovedal Kažimír sudcovi na otázku, či chce uzavrieť dohodu o vine a treste. Pojednávanie sa teda začalo.

Kažimír na hlavnom pojednávaní zároveň vyhlásil, že je nevinný. „Obžalobu považujeme za nezákonnú, podanú predčasne a nesúladnú s dôkazmi, ktoré boli vykonané v prípravnom konaní,“ povedal jeho obhajca Ondrej Mularčík. Skutok obžaloby je podľa neho nelogický a nenadväzuje na dokazovanie. „Je v podstate len akýmsi zbožným prianím niekoho, kto usiluje o to, aby pána Kažimíra zbavil funkcie guvernéra NBS,“ podotkol. Poukázal na to, že nebolo umožnené posudzovať prípad generálnou prokuratúrou podľa ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku.

Správu budeme aktualizovať.