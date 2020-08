Zoltán Andruskó sa priznal k sprostredkovaniu vraždy medzi Alenou Zsuzsovou a dvojicou bratrancov Tomášom Szabóom a Miroslavom Marčekom. Obžalovaní postavili svoju obhajobu hlavne na spochybnení Andruskóovej výpovede. Nepopierajú, že za vraždou Jána Kuciaka († 27) je práve jeho novinárska činnosť, no poukazujú na to, že motív mala iná skupina kontroverzných podnikateľov. Aj na argumentoch obhajoby ale niečo nesedí.

Obhajoba spochybňuje prakticky všetky dôkazy, ktoré majú svedčiť o účasti Mariana Kočnera, Zsuzsovej a Szabóa na vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Najväčším tromfom obžaloby je ale Andruskó, ktorý opísal, ako zobral objednávku vraždy od Zsuzsovej a jej vykonaním poveril Marčeka so Szabóom. Podľa jeho slov za to zobral od Kočnerovej volavky 50-tisíc eur, z ktorých si 10-tisíc nechal a po 20-tisíc bolo rozdelených medzi vykonávateľom vraždy Marčekom a Szabóom, ktorý ho mal na miesto činu priviesť.

Dôvodom objednávky vraždy mali byť Kuciakove články, ktorými odhaľoval netransparentné Kočnerove obchody, vďaka ktorým mohol prísť kontroverzný podnikateľ o milióny eur. To ako motív spochybňuje Kočnerov obhajca Marek Para: „Motívom zrejme bola práca poškodeného, ale nebola dostatočne preverená verzia založená na kriminálnom pozadí Andruškóa, ktorý sa venoval podvodom na DPH, cle a obchodoval s tzv. bielymi koňmi.“ Obhajoba preto navrhla vypočuť Dušana Kracinu a jeho nevlastného otca Borisa Gatiala. Tí vypočutí nakoniec neboli.

Obžaloba na základe Andruskóovej výpovede tvrdí, že Zsuzsová sa s ním stretla deň po vražde a odovzdala mu peniaze za vraždu. Kočner na súde ale poukázal na to, že podľa BTS staníc sa mohol Andruskó stretnúť deň po vražde práve s Kracinom: „O 20:30 sa Andruskó nachádzal na Košickej ulici v Komárne, kde Kracina býval. Prezváňal tam Kracinovo číslo. Keď to robil, tak to znamenalo, že už som tu a že sa stretnú.“ Andruskó bol podľa obchodného registra v kontakte aj s Gatialom. V čase keď Gatial vlastnil firmu Godzilla Slovakia bol Andruskó v rokoch 2016 a 2017 jej konateľom.