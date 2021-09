Prípad falšovania zmeniek s obžalovaným Štefanom Aghom ide do finále. Dnes sú na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku na programe záverečné reči, počas ktorých môžu procesné strany senát súdu presvedčiť, že oni majú pravdu. Buď sa to podarí Aghovi a jeho obhajcom, alebo prokurátorovi Jánovi Šantovi.

Obžalovanému hrozí za trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov trest na 12 až 20 rokov. Mal sa podieľať na falšovaní zmeniek TV Markíza v celkovej hodnote 34,5 milióna eur. Podľa Agha a už odsúdených Mariana Kočnera a Pavla Ruska vznikli zmenky v roku 2000, no podľa obžaloby aj znalcov z oboru písmoznalectva boli vyhotovené až okolo roku 2015. Kočner s Ruskom sú už v kauze zmenky odsúdení na 19 rokov nepodmienečne.

Agh na včerajšom pojednávaní prekvapil a predložil dôkazy, o ktorých už dlhšiu dobu iba hovoril. Malo by vraj ísť o dokumenty SIS, ktoré podľa Agha potvrdzujú, že zmenky vznikli ešte v roku 2000. SIS totiž podľa neho situáciu okolo Markízy na prelome tisícročia monitorovala a on sa k dokumentom tajnej služby dostal. Šanta v tom má ale jasno: „Tieto listiny ma vôbec nevyrušili a predpokladal som, že by mohli byť v rôznej forme, možno aj sfalšovanej, predložené na hlavnom pojednávaní. Preto som sa s týmto dôkazom vysporiadal v prípravnom konaní a dostali sme jasné odpovede aj na tieto otázky od štátnych orgánov.“ Ešte pred tým, ako Agh dokumenty predložil Šanta naznačil, práve on má stanovisko tajnej služby, že neeviduje nič o zmenkách z roku 2000.

Šanta sa ale nvyjadroval konkrétnejšie, nakoľko ide o utajované dokumenty a dvakrát kvôli nim aj vylúčili verejnosť počas včerajšieho pojednávania. „Dozviete sa viac v záverečnej reči. Môžem snáď povedať len toľko, že z môjho pohľadu dôvodnosť obžaloby tu nepochybne je,“ povedal Šanta. Obžalovaný, ako aj jeho obhajca Štefan Neszméry odmietli včera komentovať vykonané dôkazy. „Porušil by som zákon, keby som sa vyjadril,“ povedal Neszméry.

Pojednávanie začne 9.00. Správu budeme aktualizovať.