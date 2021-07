Falšovanie zmeniek mohlo dnes podľa minulotýždňových slov Agha priniesť konfrontáciu medzi ním a šéfom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom. Ten je v prípade jedným zo svedkov. Agh nám okrem toho, že je Kováčik predvolaný, prezradil, že vypovedať asi nepríde: „On má povinnosti a ja nemôžem súhlasiť s čítaním jeho výpovede z prípravného konania.“ Agh sa chce totiž Kováčika pýtať otázky, na čo má ako obžalovaný právo.

Ďalším dôležitým svedkom je bývalý príslušník SIS, ktorý pre Kočnera založil sledovacie komando - Peter Tóth. Ten Kočnera pozná ešte z obdobia 90. rokov. O zmenkách vraj nevedel až do roku 2017. Vtedy mu mal o nich Kočner povedať a rozhovoriť sa aj o starej tlačiarni, papiere a pere. Podľa obžaloby mal tlačiarenské veci z dávnejších rokov zabezpečiť na falšovanie zmeniek ďalší Kočnerov dlhoročný spolupracovník Jozef Dučák. Ten to však popiera. Podľa informácií portálu aktuality.sk by mal dnes práve Tóth vypovedať.

Na súde dnes už vypovedala znalkyňa Barbora Geistová Čakovská. Tá skúmala pravosť podpisov, respektíve to, kedy boli podľa nej vyhotovené. „Je oveľa viac pravdepodobnejšie, že podpisy vznikli okolo roku 2015 až 2016, ako v skoršom období,“ povedala Geistová Čakovská.

Obžalovaný Štefan Agh pri príchode na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Agh je obžalovaný z falšovania dvoch zmeniek v celkovej hodnote 34,5 milióna eur. Zdroj: Jakub Kotian

Kauza zmeniek sa datuje ešte od konca minulého tisícročia, keď bol boj o TV Markíza. Firma Gamatex, ktorú vtedy vlastnili Kočner s Aghom, mala vraj v roku 1998 získať pohľadávku od Siloša Pohanku proti Markíze, ktorej vlastníkom bol Rusko. Odsúdení tvrdia, že spor vyrovnali tým, že 11. júna 2000 podpísal Rusko štyri zmenky v prospech Kočnera a Agha s tým, že keď nebude mať na ich zaplatenie, tak to do 15 rokov zaplatí Markíza bez ohľadu na to, kto bude jej vlastníkom. Neskôr vraj boli zmenky prevedené iba na Kočnera. Agh mal mať podľa vlastných slov po tomto prevode na Kočnera vraj od neho sľúbených 9 percent (ak budú zmenky vyplatené).

S teóriou, že existujú nejaké zmenky, prišiel Kočner v roku 2015. Okresný súd (OS) 26. apríla 2018 rozhodol, že jedna zo zmeniek vo výške 8,3 milióna eur je pravá. TV Markíza sa odvolala a sama podala žalobu za falšovanie zmeniek. Z manipulácie rozhodnutia OS bola minulý rok v kauze Búrka obvinená vtedajšia sudkyňa procesu na OS Zuzana Maruniaková, sudkyňa Denisa Cviková, ako aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. O nich ešte súd nerozhodoval. Najvyšší súd 12. januára odsúdil Kočnera s Ruskom na 19 rokov nepodmienečne za falšovanie zmeniek.

Pojednávanie sa začalo o 9.00. Správu budeme aktualizovať.