Kauza zmenky sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu dostala opäť na civilné konanie. Súd po troch rokoch rozhoduje o zmenke v hodnote 8,3 milióna eur, ktorú v minulosti okresný súd uznal ako pravú. Sudkyňa, ktorá vtedy v podstate priznala peniaze podnikateľovi Marianovi Kočnerovi, je už obvinená. Krajský súd dnes rozhoduje, ako to so zmenkou vlastne bolo. Exšéf Markízy Pavol Rusko má preto o problém viac.

Kočner v roku 2016 zažaloval Ruska a TV Markíza v prípade vyplatenia štyroch zmeniek v celkovej hodnote 69 miliónov eur. O prvej z nich, ktorá bola v hodnote 8,3 milióna eur, rozhodol okresný súd ešte v apríli 2018. Do situácie sa obula vtedajšia štátna tajomníčka Monika Jankovská, ktorá mala ovplyvňovať dnes už exsudkyňu prípadu Zuzanu Maruniakovú. Tá zmenku napokon uznala ako pravú! Obe sú preto obvinené v kauze Búrka.

Markíza sa proti rozhodnutiu odvolala a podala žalobu za falšovanie zmeniek. Pokiaľ nerozhodol Najvyšší súd, civilný proces na krajskom súde nepokračoval. Najvyšší súd však rozhodol, že Kočner s Ruskom si zmenky vymysleli a že v roku 2000 neexistovali. „O odvolaní Markízy musí rozhodnúť krajský súd. Rozsudok v trestnom konaní nemá a priori priamy vplyv na výsledok civilného konania. Tento rozsudok sa bude zohľadňovať ako dôkaz,“ povedal právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec pre aktuality.sk.

Rusko sa však rozhodovaniu na verejnom zasadnutí krajského súdu určite neteší. On sa totiž proti prvostupňovému rozhodnutiu v civilnom konaní údajne neodvolal, a tak by mal Kočnerovi dlhovať 8,3 milióna eur! Najvyšší súd totiž rozhodol, že odsúdení sa pod zmenky podpísali najskôr v roku 2013. V tom čase už bol Rusko mimo vlastníckych štruktúr TV Markíza a nemal ju tak ako zaviazať k zaplateniu zmeniek. „Je to jeho právo a určite vedel, prečo to robí. Ale v roku 2013 nemohol Markízu zaväzovať k žiadnym právnym úkonom, pretože s tou spoločnosťou už nič nemal,“ povedal Kamenec.

Na Najvyššom súde sa uskutočnilo finálne pojednávanie v kauze zmenky. Na fotke sú obaja obžalovaní (Marian Kočner a Pavol Rusko) a ich právni zástupcovia. Kočner s Ruskom dostali 19 rokov nepodmienečne. Zdroj: Karol Farkaš

Na verejné zasadnutie sa Rusko s Kočnerom ani nedostavili. Naopak, prišiel sa pozrieť prokurátor Ján Šanta, ktorý vec dozoroval v trestnoprávnom konaní. Tam dostali Rusko s Kočnerom 19 rokov nepodmienečne.

Rozhodnuté: Markíza nemusí Kočnerovi zaplatiť za zmenku v hodnote 8,3 milióna eur ani cent!

„Krajský súd rozsudok okresného súdu zmenil tak, že žalobu zamietol. Odvolací súd konštatoval rozsiahle procesné pochybenia súdu prvého stupňa. Okresný súd dostatočne nevykonal dokazovanie. Krajský súd vychádzal aj z právoplatného rozhodnutia súvisiaceho trestného konania o spáchaní obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Odvolanie nie je prípustné,“ povedal hovorca súdu Pavol Adamčiak.

Šanta po rozhodnutí súdu netajil svoju spokojnosť: „Mám osobne za to, že práve dôkazy prezentované v trestnom konaní v kauze zmenky, teda odsúdenie Kočnera s Ruskom, boli tými podstatnými, ktoré zvrátili pôvodné prvostupňové rozhodnutie.“

Nie je vôbec zrejmé, ako teraz Rusko zaplatí Kočnerovi 8,3 milióna eur. Už dlhé roky sa netajil tým, že finančne na tom nie je práve najlepšie. Teraz si odpykáva trest vo výške 19 rokov a na slobodu by sa mal dostať vo veku 76 rokov. „To ma až tak netrápi. Ak pristúpil k danej veci tak, že sa neodvolal, tak uznal tento svoj záväzok. Je na ňom aby platil Kočnerovi, i keď realita bude asi niekde inde. Ale je to na ňom, toto je už súkromnoprávny spor,“ povedal Šanta.

Správu budeme aktualizovať.

