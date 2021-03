Igor Matovič ešte včera ponúkal koaličným partnerom i verejnosti, aby sa vyjadrili k tomu, či chcú nakúpenú vakcínu Sputnik V vrátiť do Ruska. Dnes však tvrdí, že by ju aj tak nikdy nevrátil.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) 2 milióny dávok ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik vrátiť neplánuje. Informoval o tom v piatok večer na sociálnej sieti.

"To bolo kriku ... za 2 milióny vakcín, ktoré zachrania tisícky životov! “Hybridná vojna Ruska”, “Geopolitická zbraň Ruska”, “Putinov poskok” a všetky možné bludy o “Sieni hanby” ... a keď sa Rusi ponúkli, že ho môžeme bez sankcií vrátiť ... zrazu ticho. Hrobové," napísal premiér.

Matovič tvrdí, že Sputnik by do Ruska ani nikdy nevrátil. "Bude zachraňovať životy na Slovensku," uviedol s tým, že vrátenie vakcín by ani nikdy nedovolil. "Nie som vrah," dodal.

Igor Matovič ešte včera uviedol, že výrobca vakcíny je ochotný zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie dvoch miliónov vakcín, a to bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku. Koaličných partnerov i verejnosť vtedy požiadal, aby sa rýchlo vyjadrili. Dnes však tvrdí, že Sputnik by "nikdy" nevrátil.

Anketa Bolo správne, že premiér Igor Matovič nechal doviezť ruskú vakcínu Sputnik V? Rozhodne áno, veľa ľudí sa chce očkovať len tou 64% Skôr áno, len nemusel okolo toho robiť taký rozruch 13% Skôr nie, očkovanie nepreverenou látkou nie je bezpečné 5% Rozhodne nie, je to len súčasť hybridnej vojny 18% Neviem /nevyjadrujem sa / iné 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný