Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) je pripravený rokovať s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) o reforme národných parkov. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Je presvedčený, že výsledok rokovania bude pozitívny.

Stretnutie podľa Budaja inicioval Kollár, ktorý sa mu zatiaľ neozval. Niektorým jeho výhradám rozumie, iné opravuje. Minister tvrdí, že OĽANO, SaS aj Za ľudí reformu podporujú a plne za ňou stoja. "Skôr či neskôr budú mať národné parky právnu subjektivitu a zbavia sa 'drancovačov a zneužívačov'."

Budaja prekvapilo, že za Kollárom stoja pri návrhu ľudia spojení s ĽSNS. "Roky o vidiek nikto neprejavil záujem. Teraz tam môžu prísť peniaze z plánu obnovy, ak sa tento projekt zmarí, plán obnovy sa zastaví. To má vážne dosahy."

Kollár minulý týždeň vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Novelu chce prijať až po zonácii národných parkov.

VYJADRIL SA AJ MATOVIČ

Poslanecký návrh reformy národných parkov by sa mohol zo stredajšieho rokovania vlády presunúť na budúci týždeň. Predpokladá to minister financií Igor Matovič (OĽANO). Vláda rokovanie o návrhu v stredu prerušila.

"Bude škoda, ak by sme nevyužili príležitosť a neurobili veľké reformy v nemocniciach, národných parkoch, súdoch, vo financiách alebo otázkach spravodlivosti," podotkol Matovič. Verí, že nezhody v koalícii pre reformy sú len turbulencie pred tým, než sa nadýchnu a povedia si, že zásadné reformy spravia.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Dôvodom je podľa Kollára to, že počúvali hlasy v regiónoch a že dôsledkom reformy by mohli ľudia stratiť prácu. Novela by sa mala podľa neho prijať až po tom, ako bude v národných parkoch urobená zonácia.

Vláda stiahla z rokovania reformu národných parkov!

Článok pokračuje na druhej strane >>>