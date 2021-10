10.50 - „K Peťovi Tóthovi poviem ešte jednu vec. Keď si vezmeme jeho výpovede v iných konaniach a zoberie si ich do ruky psychiater, tak zistí, že Tóth svoje výpovede modifikuje, ako sa mu hodí,“ povedal Kočner. O tom, že Tóth klame podľa neho svedčí aj výpoveď exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Preto chce Kočner do spisu priložiť jeho výpoveď.

10.45 - Obžalovaný sa potom dostal aj k Tóthovi. Ten vraj do dnešného dňa od kedy vypovedá proti Kočnerovi od niekoho zinkasoval 750-tisíc eur. Kočner ale nekonkretizoval od koho. „To nikoho nezaujíma a o niečom to svedčí,“ myslí si Kočner s tým, že Tóth proti nemu svedčí za peniaze. „Ja som bol hlupák. Tóth vymyslel Lipšicove stádo a ja som mu naletel,“ tvrdí Kočner. Tóth ho vraj nahováral, že mu potvrdí existenciu zmeniek z roku 2000. Kočner vraj ale pomoc odmietol, lebo ju nepotreboval. Podľa Kočnera boli totiž zmenky pravé. V kauze zmenky je pri tom dnešný obžalovaný už právoplatne odsúdený na 19 rokov nepodmienečne.

10.37 - Kočner sa na úvod rozhovoril, ako prebiehali jeho porady vo väzbe so svojimi obhajcami: „Pred stretnutím s obhajcom mi bola vždy vykonaná kompletná prehliadka. To znamená vyzliecť do naha a prehľadať všetky dutiny. Druhý príslušník skontroloval všetky dokumenty. Príslušníci ZVJS nechápali. Pri vstupe do výsluchovej miestnosti sa pred dvere postavil príslušník ZVJS a celý čas monitoroval čo sa deje. Bolo úsmevné, keď sa ma príslušníci ZVJS pýtali, koľko budem s advokátom, lebo tam musia stáť.“

Po odchode vraj občas prebiehala prehliadka spisu, ktorý si zo stretnutia priniesol. „My sme si radšej s obhajcom písali, lebo sme sa báli, že nás monitorujú. Radšej sme si písali a potom sme papieriky roztrhali na drobné kúsky,“ dodal Kočner.

10.27 – Prestávka skončila. Vypovedať ide Marian Kočner!