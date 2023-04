KAUZA Maják nádeje: SÚD prezradil, kedy sa Pavol RUSKO dozvie, či je VINNÝ Z PODVODU

Verdikt v kauze Maják nádeje, kde čelí obžalobe exšéf TV Markíza Pavol Rusko, by mohol byť známy v októbri. Na dnešnom pojednávaní to povedal predseda senátu Okresného súdu (OS) Bratislava I Michal Valent. Rusko čelí podozreniam zo spáchania pokračovacieho zločinu subvenčného podvodu. On ale vinu odmieta.