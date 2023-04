Svedčia pritom proti nemu a jeho volavke Zsuzsovej nové dôkazy, ktoré boli počas posledných pojednávaní prezentované. Kočner si podľa vyšetrovateľov ešte pred vraždou Kuciaka objednal aj likvidáciu prokurátorov Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a po smrti novinára a jeho snúbenice aj Petra Šufliarskeho. Tie sa ale našťastie nepodarili. Obžalovaný počas svojej minulotýždňovej výpovede pred senátom ŠTS tvrdil, že Grid kartu do databázy Sociálnej poisťovne dostal od človeka, ktorého nepoznal a lustrácie pre neho robil bývalý príslušník SIS a šéf jeho sledovacieho komanda Peter Tóth.

„K tejto sprostosti môžem uviesť len to, že Kočnera by mal vyšetriť väzenský psychiater, pretože rozsah jeho lží naberá patologické rozmery,“ povedal podľa aktuality.sk Tóth na Kočnerove slová. Poprel aj Kočnerove tvrdenie, že pred vraždou Kuciaka monitoroval novinárov na sociálnych sieťach. To vraj začal robiť až potom, keď o ňom začali písať, teda v októbri 2018. Ján Kuciak († 27) a jeho snúbenica Martina Kušnírová († 27) boli pritom zavraždení 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači.

K streľbe sa priznal Miroslav Marček, ktorého na miesto činu doviezol jeho bratranec Tomáš Szabó. Obaja sú odsúdení na 25 rokov nepodmienečne. Andruskó bol sprostredkovateľom vraždy medzi Zsuzsovou a bratrancami. Vďaka spolupráci s políciou hneď od svojho zadržania však dostal iba 15-ročný trest odňatia slobody. Na príprave vrážd prokurátorov sa mali podieľať aj Darko Dragič a Dušan Kracina. Predpokladá sa, že ak sa dnes stihne výsluch ich dvoch a Zsuzsovej, tak by mohli byť na najbližšom pojednávaní záverečné reči a potom sa už bude čakať iba na rozsudok.

Práve kľúčový svedok bol vypočúvaný ako prvý. Ten už v tejto veci pred senátom ŠTS vypovedal, no dnes sa Andruskóa pýtali otázky procesné strany, teda obžalovaní, obhajcovia a prokurátori. Na súd bol nedávno predložený aj nový a dôležitý dôkaz, ktorým bol Andruskóov list smerovaný jeho kamarátke Denise, napísaný ešte pred vraždou snúbencov. V ňom už odsúdený svedok píše o tom, že Zsuzsová s Kočnerom dali zavraždiť Žilinku a keď to nevyšlo, dostal novú objednávku. Dokonca sa v liste píše aj to, že má od Kočnera preddavok 20-tisíc eur. „Ak by sa so mnou niečo stalo, treba zverejniť tento list,“ písal Andruskó v liste dnes už nebohej Denise.

List je dôležitý hneď z niekoľkých dôvodov. 20-tisíc eur je suma, o ktorej sa svedok na súde háda so Zsuzsovou. Ona tvrdí, že mu ich požičala a on hovorí o preddavku. Veľmi zásadné je aj to, že obaja hlavní obžalovaní spochybňovali Andruskóovu výpoveď po jeho zadržaní, že za vraždou stoja oni. Pripisujú to okrem iného aj jeho snahe získať za ich usvedčenie nižší trest. Andruskó ich ale označil za objednávateľov ešte pred vraždou Kuciaka s Kušnírovou. „Bál som sa vtedy o život,“ doplnil na súde Andruskó.

Andruskó dnes pred súdom povedal, že peniaze, ktoré mu dala po vražde Zsuzsová, boli zabalené v papierovej kuchynskej utierke: „Boli na nej prehnuté okraje smerom k sebe.” Svedkovi ukázali záznamy z domovej prehliadky obžalovanej. Okrem iného aj to, že polícia u nej našla veľkú hotovosť zabalenú v kuchynskej utierke. Podľa Andruskóa boli peniaze, ktoré od Zsuzsovej dostal, zabalené podobným spôsobom.

Poobede pokračovala výpoveď Andruskóa. Riešila sa hlavne finančná situácia svedka v čase vraždy. Zsuzsová totiž stále tvrdila, že mu 20-tisíc eur požičala a nebola to žiadna záloha za vraždu. Obžalovaná poukazovala na to, že mal na svoju družku písané auto aj pôžičku. Z výpisov z účtov sa ale preukázalo, že všetko splácal on (cez účet svojej mamy). To svojou výpoveďou potvrdila aj družka. Andruskó mal na maminom účte obraty v desiatkach a niekedy až státisícoch eur a chodil na luxusné dovolenky. Odsúdený svedok na súde povedal, že peniaze mal z daňových podvodov, za ktoré dostával provízie. Súdny proces v prípade jeho daňových podvodov stále prebieha na Okresnom súde.

Zsuzsová na scéne!

Podvečer sa napokon začal dlho očakávaný výsluch Zsuzsovej. Povedala, že s objednávkou vraždy nijako Kočnerovi nepomáhala: „Vedela som si zarobiť aj bez toho.“ Podľa obžalovanej prokuratúra nepredložila jediný dôkaz o tom, že by sa podieľala na vražde novinára, jeho snúbenice a prípravy likvidácie prokurátorov. Odmietla aj to, že si vraždu objednal Kočner: „Neexistuje o tom žiadna komunikácia ani svedecká výpoveď, okrem protichodných výpovedí Andruskóa.“ ŠTS pôvodne Kočnera so Zsuzsovou oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd im prípad vrátil s tým, že niektoré dôkazy neboli vyhodnotené v kontexte s inými a ďalšie sa ani nevykonali.

„Nikdy som nebola žiadna Kočnerova volavka, zlatokopka, ani štetka,“ povedala podľa denníku N Alena Zsuzsová. Ak to tak z jej komunikácie s Kočnerom vyznelo, tak to vraj bola len hra. Obžalovaná ale zároveň dodala, že jej Kočner ponúkol zbieranie kompromitujúcich materiálov na vplyvných ľudí: „Nikdy k tomu ale nedošlo. Chcel len zistiť, kam až som schopná zájsť kvôli peniazom a ja zas, koľko je on ochotný ponúknuť peňazí. Potom sme si vysvetlili, že sme sa len skúšali.“

Zsuzsová ale na súde nevedela vysvetliť správy z dňa po vražde, kedy mala prísť za Kočnerom do Bratislavy, aby jej on odovzdal 50-tisíc eur pre Andruskóa, Marčeka a Szabóa (Andruskó si z nich mal nechať 10-tisíc a po 20-tisíc rozdelil medzi vraha a jeho šoféra). Obžalovaná si vtedy s Kočnerom napísala: „Som tu“ a „ja tiež.“ Zsuzsová tvrdí, že nič také nepísala, lebo sa v ten deň s Kočnerom nestretla. Po spontánnej časti výpovede Zsuzsová odmietla odpovedať na otázky prokurátorov a aj právnych zástupcov poškodených rodín.