Vražda Jána a Martiny navždy poznačila životy všetkých členov oboch ich rodín. No najviac zasiahla ich rodičov, ktorí sa tešili na svadbu dvojice, predstavovali si, ako sa budú radovať z vnúčat. Netúžili po majetkoch, iba po takýchto obyčajných ľudských citoch - tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. Prekazili im to však vrahovia ich detí a uvrhli ich tak do smútku do konca života.

Vražda novinára a jeho snúbenice hýbala aj životmi Slovákov, ktorí po tomto surovom skutku na jar 2018 vyšli do ulíc, volali po spravodlivosti, slušnosti a vybojovali zmeny na postoch premiéra, ministra vnútra aj policajného prezidenta. Objednávatelia popravy totiž chceli dvojicu umlčať a zabrániť v ďalšej investigatívnej práci Jána Kuciaka.

Dvaja vykonávatelia vraždy i sprostredkovateľ sú už právoplatne odsúdení. S prokuratúrou označeným objednávateľom popravy -podnikateľom Mariánom Kočnerom a jeho volavkou Alenou Zsuzsovou stále prebieha súdny proces. “Netuším, kedy bude vyhlásený rozsudok. Na každé pojednávanie nechodím, pretože nemám toľko dovolenky,” vraví zúfalá mama zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová, ktorá je zamestnankyňou detského domova a roky dáva lásku a starostlivosť cudzím deťom.

Snúbencov, ktorí sa mali brať v máji, zastrelili 21. fabruára 2018 vo Veľkej Mači (okres Galanta) v ich rodinnom dome, ktorý si obnovovali svojpomocne. Väčšinu prác robil sám novinár, vlastnými rukami zrekonštruoval celú kúpeľňu. Po ich tragickej smrti sa rodičia Jána a mama Martiny rozhodli dom, kde ich deti naposledy vydýchli, zbúrať a vybudovať tam pamätník pripomínajúci tragický osud dvojice. Búracie práce začali po piatom výročí ich smrti, v utorok po Veľkej noci.

Podľa želania pozostalých za obeť padol dom, garáž aj letná kuchyňa. Práve v nej vrah striehol na svojej obete."Je to definitívne rozhodnutie. Mne je to na jednej strane veľmi ľúto, najmä ak si spomeniem, koľko sa tam Janko nadrel, keď domček svojpomocne rekonštruoval,” zaspomínala so slzami v očiach mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová (57). Ako to u nej býva zvykom, pridala aj vtipnú príhodu: "Trhá mi to srdce, lebo sme tam mali chodiť na návštevy. Vravievala som, že tam budem chodievať na dovolenky. A Martina sa smiala, že mám vopred oznámiť kedy, aby oni s Jankom nebola doma."

Pozemok, ktorí zdedili po nebohých, si nechajú vo svojom vlastníctve: "K moci sa môže dostať ktokoľvek a nechceme, aby sa tým mohlo nakladať bez nášho súhlasu." Financovanie, prípravu projektu a výstavbu víťazného návrhu pamätníka je v réžii trnavskej župy a následne aj správa a údržba diela. Víťazom verejnej súťaže z 27 návrhov je projekt Záhrada trojice tvorcov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Martina Piačeka.