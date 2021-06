Najvyšší súd už vytýčil pojednávanie v odvolacom konaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Advokáti oboch rodín žiadajú zrušiť rozsudok, no odvolanie sa týka aj senátu.

Prípad, ktorý je ostro sledovaný, dostal senát 2 T zložený z predsedu Petra Paludu, známeho ako jeden z dlhoročných kritikov svojho bývalého šéfa Štefana Harabina. V Paludovom senáte sú sudcovia Martin Piovartsy a Dana Wänkeová.

Odvolanie advokátov poškodených, ale aj prokuratúry, smeruje k rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorým vlani začiatkom septembra odsúdil Tomáša Szabóa na 25-ročný trest odňatia slobody, ale oslobodil Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera obžalovaných z objednávky vraždy. "Máme aj s Kuciakovcami strach, ako to dopadne. Bojíme sa, že súd potvrdí rozsudok a my sa pravdy nedočkáme. Ale aj tak sme rozhodnutí bojovať ďalej. Ak bude treba, obrátime sa aj na európsky súd do Strassburgu," vraví mama zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová.

A dodáva šokujúce konštatovanie: "Po vyhlásení oslobodzujúceho rozsudku sme sa my zadúšali plačom a na Záhorí a na Donovaloch kumpáni Kočnera oslavovali. To sme sa dozvedeli neskôr." Vzápätí so slzami v očiach zaspomína na to, ako im zvieralo hrdlo, keď sudkyňa vyriekla slová o oslobodení: "Iba sme na seba pozerali s otcom Janka a obaja sme sa zodvihli a museli sme utekať von. Kukláči spozorneli, mysleli si, či neplánujeme napadnúť Kočnera. Ale keby tam neboli, ja by som sa asi fakt nezdržala."

Na aké pochybenia pezinského súdu upozorňujú Kvasnica a Kušnírová?

Advokát Z. Kušnírovej Roman Kvasnica spísal dôvody odvolania na viac ako šesťdesiatich stranách. Žiada zrušiť rozsudok ŠTS a vrátiť prípad na ďalšie prejednania. “Boli by sme radi, keby nám vyhoveli a zmenili aj senát, ktorý vec doteraz prejednával. Aj napriek tomu, že by sa dokazovanie malo uskutočniť ešte raz a museli by sme znova absolvovať kolotoč pojednávaní. Možno by to nebolo na škodu veci, hoci by som na to zase minula celú svoju dovolenku,” povedala Z. Kušnírová.

Nepáči sa jej, že sudcovia neumožnili jej advokátovi plynulo prečítať záverečnú reč a odmietli ním navrhované dôležité dôkazy.

Podľa Kvasnicu sa prvostupňový senát pezinského súdu opieral v rozsudku o zistenia, ktoré vôbec nevyplývajú z vykonaného dokazovania. „Ide dokonca o neexistujúce a nepravdivé zistenia, ktoré postupne používal pri odôvodňovaní oslobodzujúceho rozhodnutia,“ píšu v odvolaní advokát so svojou klientkou s tým, že súd pri popise dôkazov urobil chybu a vzápätí ju využil v prospech obžalovaných.

Aké námietky majú k tvrdeniam súdu o svedkovi Zolátnovi Andruskóovi?

Jednou z nich je napríklad tvrdenie súdu, že svedok Zoltán Andruskó vypovedal o tom, že objednávku vraždy novinára mu sprostredkovala Alena Zsuzsová a hlavným objednávateľom mal byť Marian Kočner, ale „následne svedok Andruskó pripustil, že sa mohol zmýliť“. Podľa Kušnírovej a Kvasnicu Andruskó takéto tvrdenie na súdnom pojednávaní nikdy neurobil.

Súd v rozsudku spochybnil Andruskóovu vierohodnosť, lebo vraj svoju výpoveď pred vyšetrovateľom v septembri 2019 diktoval z ručne písaných poznámok na 16 stranách. Podľa Kvasnicu to nie je pravda. Predtým, ako sa začal vyjadrovať ku veci, z poznámok nadiktoval prvých 13 riadkov: “Potom už vypovedal bez poznámok. Tvrdíme, že vypovedal pravdu, čo sa potvrdilo ďalším dokazovaním." Kočnerova trestná činnosť je podľa nich preukázaná aj ďalšími dôkazmi a súd sa nimi odmietol zaoberať.

Ako vnímajú vyjadrenie súdu o nedôveryhodnosti svedka Petra Tótha?

Za nedôveryhodnú označil súd aj výpoveď Petra Tótha, o ktorej navyše uviedol, že bola učinená s predsudkom o vine Kočnera a Zsuzsovej. Kvasnica si však myslí, že u Tótha išlo o výsledok logickej úvahy.

Advokátovi sa nepáči, že súd odmietol dôkaz v podobe Kočnerových telefonátov z väzby so svojim vtedy ešte kamarátom Tóthom po zadržaní Zsuzsovej v septembri 2018. Tóth totiž vypovedal, že práve vtedy pochopil, že Kočner klame a stojí za vraždou Kuciaka, keďže médiá informovali o zadržaní ženy z Komárna, ktorá bola Kočnerovou tlmočníčkou z taliančiny: “Kočner to Tóthovi poprel s tým, že v Komárne nikoho nepozná a nikdy tam nebol.” Pritom Zsuzsová mu zbierala podpisy na zakladanie politickej strany.

A zakončili to tým, že po sledovaní Jána Kuciaka po objednávke Kočnera, naňho nenašli žiadne kompromitujúce materiály, “čím sa obžalovanému vyčerpali nenásilné riešenia problému s Jánom Kuciakom.”

