Spojený súdny proces v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27), jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) a príprava likvidácie prokurátorov, má dnes na programe ďalšie pojednávanie. Po ňom sa kauza na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) na pár týždňov odmlčí a potom sa už pôjde do finále. Onedlho bude presne 5 rokov od vraždy snúbencov a počas súdnej "prestávky" sa uskutoční Týždeň Jána a Martiny.

Počas posledných pojednávaní boli výrazne naštrbené niektoré časti Kočnerovej a Zsuzsovej obhajoby. Obžalovaná sa napríklad vyjadrila k tepu 160 úderov za minútu, ktorý ráno po vražde (22. februára 2018) namerali jej smart hodinky. V tom čase sa mala dozvedieť od sprostredkovateľa skutku Zoltána Andruskóa informáciu o vykonaní dvojnásobnej vraždy. Tvrdila, že smart hodinky mala vtedy jej dcéra a ona ich začala používať až v marci. Následne sa ale obhajovala, že v ten deň ráno jej smart hodinky namerali tep 70 úderov za minútu a teda ona rozrušená nebola.

„To je správny chlap. Jeho po*ebal taký jeden zm*d z Piešťan,“ napísal cez aplikáciu Threema Kočner Zsuzsovej začiatkom februára o policajtovi Štefanovi Jombikovi, ktorý zametal jeho kauzy pod koberec. „Tak už do*ebal,“ odpísala Zsuzsová. Jombik v minulosti zastavil vyšetrovanie v kauze divných prevodov hotelov na Donovaloch. Kuciak v roku 2017 upozornil na nezrovnalosti policajta. Následne si na prípad posvietil vtedy prokurátor špeciálnej prokuratúry Maroš Žilinka, Jombikovi prípad zobrali a dnes je už Kočner v tejto kauze obvinený.

Žilinka je z Piešťan. Kočner svoju správu obhajoval tým, že myslel advokáta Ladislava Bašternáka Petra Filipa. Ten to už ale dávnejšie (keď to Kočner povedal v minulosti prvýkrát) označil za nezmysel, lebo v Piešťanoch sa síce narodil, no nikdy tam nebýval, nepracoval a ani nijako neodstavil Jombika. Počas posledných pojednávaní sa objavilo aj viacero ďalších nezrovnalostí vo výpovediach obžalovaných.

Po dnešnom pojednávaní bude ďalšie nasledovať až 17. marca. Rodiny pozostalých a kamaráti sa tak budú môcť venovať spomienke na snúbencov, ktorí prišli o život 21. februára 2018. Pri tejto spomienke sa zorganizoval Týždeň Jána a Martiny, ktorý potrvá od 20. do 26. februára. Už 20. februára bude vydaná kniha Kuciak, pozostávajúca z výberu článkov zavraždeného novinára aj priamo s jeho schémami a poznámkami. Kniha je doplnená o najnovšie informácie z káuz, o ktorých písal.

20. februára sa na bratislavskej Starej tržnici uskutoční aj prezentácia knihy za účasti hostí. Na druhý deň bude na Starej tržnici premiéra filmu Kuciak: Vražda novinára. 21. februára sa na UKF Nitra, kde Kuciak študoval a vyučoval, uskutoční prednáška na tému "Ako sa za posledných 5 rokov zmenila žurnalistika". Spomienkové koncerty prebehnú ďalšie dni v Prešove, Bratislave a Žiline.

Správu budeme aktualizovať.