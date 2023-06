Hirman podľa Denníka N podal na súd hneď dve žaloby na Hrasu, ktorá v Dubaji prevádzkovala reštauráciu v slovenskom pavilóne. Firma totiž nezaplatila nájomné za priestory a ani ďalšie poplatky súvisiace s prevádzkou. Celkovo má ísť o 325-tisíc eur. „Nevyrovnané finančné záväzky vo vzťahu k EXPO Dubaj sú obrovské,“ povedal Hirman.

Firma Hrasa pritom nemá za majiteľa žiadneho neskúseného podnikateľa. Je ním Karol Szász, ktorý má pri Michalskej bráne v Bratislave kaviareň Havana Cafe priamo s predsedom parlamentu a lídrom Sme rodina Borisom Kollárom. „V Havana Cafe som nebol 10 rokov, so spolumajiteľmi sa prakticky nestretávam. Nie som zodpovedný za nikoho podnikateľské konanie,” reagoval pre náš denník samotný Kollár.

Karol Százs však má aj ďalšie firmy. Spoločnosť Bake a Wish napríklad vlastní s exmanželkou poslanca Karola Kučeru (49) Katarínou Kučerovou. Firmu AABB má pre zmenu s jedným z najlepších barmanov na svete Erikom Lorinczom, ktorí otvoril bary aj v Londýne. O to zarážajúcejšie je, že takmer všetky Szászove firmy majú vo vzťahu k štátu rôzne nedoplatky. Hrasa má podľa finstat.sk okrem dlžoby za EXPO Dubaj aj nedoplatok na daniach 3,9-tisíca eur. To je však nič oproti Szászovej spoločnosti Hramesa, ktorá má celkové nedoplatky (daň, sociálna poisťovňa, VZP a Union) vyše 725-tisíc eur. Z ďalších piatich aktuálnych firiem Szásza majú nepatrné dlžoby (rádovo iba v stovkách eur) ďalšie štyri.

„Strany sa dohodli, že predmetom tejto dohody je vyrovnanie finančných záväzkov medzi Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou HRASA. Spoločnosť HRASA sa zaväzuje refundovať ministerstvu všetky uhradené poplatky,“ píše sa v dohode o vyrovnaní záväzkov medzi rezortom hospodárstva a Hrasou zo 7. marca 2022. Podľa našich zistení bola podaná aj predžalobná výzva Hrase na uhradenie faktúr ešte v lete 2022, teda stále v časoch, keď rezortu hospodárstva šéfoval Richard Sulík (55). Teraz Hirman pritvrdil a podal žaloby. Plus JEDEN DEŇ oslovil aj Karola Szásza. Do uzávierky novín však na otázky nereagoval.

