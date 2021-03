Zadržať úradujúceho šéfa SIS nemá v histórii Slovenska obdobu. Krajinu to ukazuje v zlom svetle a naša povesť v zahraničí tým mohla utrpieť veľkú ranu. Podobne sa vyjadrila aj europoslankyňa Monika Beňová (52). Podľa nej vrhá tento krok katastrofálny obraz na Slovenskú republiku.„Existuje niekoľko odporúčacích správ výboru Rady Európy, kde sa hovorí o istých postupoch vrátane vyšetrovacej väzby,“ pripomenula. Slovensko by sa malo riadiť európskymi princípmi a väzba by mala byť poslednou možnosťou. „Zlý obraz Slovenska vytvára aj to, ako dlho u nás trvajú všetky postupy,” hovorí Beňová. „Navyše zatknúť riaditeľa SIS takýmto zvláštnym spôsobom je neuveriteľné. Podľa mňa existujú normálne spôsoby, keď niekoho zavolám na výsluch a tam sa ho opýtam,“ uzavrela.

S Beňovou súhlasí aj Michal Šimečka, europoslanec za PS-Spolu. „V prostredí bezpečnostných zložiek, tajných služieb a medzinárodnej spolupráce je všetko založené na dôvere a osobných vzťahoch. A to, nakoľko sa Slovenská informačná služba vie dostať ku kľúčovým informáciám, je vo veľkej miere závislé od toho, ako jej ostatní dôverujú,“ dodáva.

Zatknutie hlavy informačnej služby môže pošramotiť naše renomé aj podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej. „To, z čoho na medzinárodnej úrovni vybočujeme, je, že máme veľa ľudí – z prokuratúry, zo sudcov a z bývalých popredných funkcionárov z NAKA – vo väzbe,“ dodáva.

Podobný názor zastáva politológ Tomáš Koziak, ktorý tvrdí, že zatknutie negatívne vplýva na Slovensko nielen na medzinárodnej, ale najmä na štátnej úrovni. "Zatknutie riaditeľa SIS môže byť problém vládnej koalície, ak nedokázala vybrať na jeden z najdôležitejších postov niekoho, kto by bol „úplne čistý a jednoznačne vhodný“.

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár uviedol, že Pčolinskému stále dôveruje. Ak by sa však obvinenia potvrdili, navrhnú nového šéfa SIS „alebo sa dohodnú inak“.

