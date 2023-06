Aj keď ide o jednu z najmladších poslankýň v parlamente so skvelou postavou, Tabák si v minulosti často volila nevýrazné a bledé farby, v ktorých pôsobila mdlo a nudne. Tiež sa nevedela trafiť do správnej veľkosti a jej odevy pôsobili, akoby boli o dve čísla väčšie. Vhodne nevyzeralo ani to, keď sa ukazovala na verejnosti v dokrčených šatách.

Zdá sa, že toto všetko je už minulosťou. V poslednom čase sa totiž extenistka čoraz viac objavuje v prepracovanejších outfitoch a dáva si viac záležať na celkovom dojme. Nedávno vzbudila pozornosť, keď sa objavila v diskusnej relácii týždenníka PLUS 7 DNÍ Karty na stôl v perfektne tvarovaných šatách citrónovej farby.

Odborníčka pochválila zmenu imidžu političky, súčasne však upozornila na menšie prešľapy, ktoré Tabák naďalej robí. „Štíhlej vyšportovanej postave pani političky sadli žlté šaty typu art deco ako uliate, doplnené dokonalým účesom,“ hovorí v úvode odborníčka na protokol Mária Holubová. „Ale mini odporučenie: šaty šité na mieru, by sa nemali zužovať od bokov smerom ku kolenám, ale mali by byť rovné. Takýmto spôsobom totiž obopínajú a podčiarkujú svalnatosť stehien,“ upozornila odborníčka s tým dôvetkom, že k takémuto odevu by boli vhodnejšie lodičky telovej alebo tlmene zlatej farby.

Tabák sa pomerne často objavuje s retiazkou okolo členku. „Zlatá retiazka okolo členku patrí k letu, k plážovej atmosfére, k posedeniu na terasách v letoviskách a nie k čiernym lodičkám,“ podotkla Holubová.

V svetlomodrých šatách so zaujímavým lemovaním dekoltu sa Tabák objavila na vernisáži v areáli Bratislavského hradu. Politička však opäť nemala doladené detaily. K elegantnému outfitu si totiž obliekla športovú obuv – šľapky Hermès, ktoré stoja takmer 1 000 eur! Ako doplnok si zobrala vakovú kabelku od Louis Vuitton, ktorej cena sa tiež pohybuje okolo 1 000 eur.

„Na prvý pohľad vidieť, že belasé šaty sú z kvalitného materiálu a perfektne vypracovaného strihu,“ hovorí protokolistka. „Vlasy dievčensky uhladené do copíku sú vhodné pre modelku. Veľkým faux pas sú negustiózne šľapky a vykúkajúce ‚nezbedné pršteky‘, ktoré príslušníčka elít nikdy na verejnosti neukazuje,“ upozornila Holubová. „Dáma v politike musí zabudnúť aj na vrecovité tašky cez plece,“ podčiarkla odborníčka.

„Na záver maxi doporučenie: pani politička aj keď má dokonalú postavu, si musí pred zrkadlom nacvičiť čo s nohami a rukami. Učili sa to ja také veľké dámy ako monacká kňažná Grace Kelly, princezná z Walesu Cathe, Jackie Kennedy etc. Tak prečo nie aj slovenská politička?“ odporučila Holubová extenistke.

Podľa odborníčky ženy, ktoré sa rozhodli vstúpiť na politickú scénu si okrem svojho vystupovania a odbornosti musia dať pozor na entreé, teda prvý dojem, kde významnú úlohu zohráva dress code. „Političky si musia uvedomiť, že model, v ktorom vyzerajú doma pred zrkadlom "super", bude pôsobiť ináč v pracovnom a spoločenskom styku, kde budú pod drobnohľadom fotografov a televíznych kamier,“ vysvetľuje Holubová. „K dress codu patrí aj vhodný výber topánok a permanentne upravený účes. Nemôže si povedať: dnes nemám náladu a kašlem na to. Všetky tieto atribúty sú súčasťou pravidiel elít, ktoré im zvyšujú výpovednú hodnotu,“ uzavrela protokolistka.

