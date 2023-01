Minister spravodlivosti Viliam Karas prišiel s návrhom, ako uľahčiť život navzájom blízkych ľudí, vrátane nezosobášených párov. To znamená aj osoby z LGBTI+ komunity. Nezosobášení ľudia sa po schválení zákona, ktorý navrhuje minister, dostanú oveľa ľahšie k informáciám o zdravotnom stave svojho partnera. To však nie je ani zďaleka všetko. Karas prezradil, že celý systém, ako to partneri dosiahnu, bude veľmi jednoduchý.

Keď minulý rok neprešiel v parlamente zákon z dielne SaS o partnerskom spolužití, neuniklo to pozornosti LGBTI+ komunite. „Vyjadrujeme sklamanie nad odmietnutím novely, ktorá by zaviedla partnerské spolužitie. Odsudzovanie nenávisti voči LGBTI+ ľuďom sú len prázdne slová, ak nebudú naplnené konkrétnymi činmi,“ napísala Iniciatíva Inakosť na sociálnej sieti. Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková vtedy sklamane povedala, že zákon by nikomu neublížil, iba by pomohol státisícom ľudí na celom Slovensku. Zákon liberálov mal zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv partnerov žijúcich v jednej domácnosti, ako aj možnosť informovať sa navzájom o zdravotnom stave.

Hneď na to premiér Eduard Heger povedal, že riešením problémov LGBTI+ komunity poverí Karasa. Ten sa situácie chopil a stretával sa so zástupcami tejto komunity. „Budeme hľadať taký prienik, aby riešenie neprinieslo ešte väčšie rozdelenie, ale aby sme sa naozaj fakticky a vecne posunuli ďalej,“ povedal vtedy minister. Rokovania má už za sebou a dnes na brífingu s názvom ´Jednoduchší život a viac právnej istoty - predstavenie návrhov riešení životných situácií navzájom blízkych ľudí, vrátane nezosobášených párov´ predstavil svoje návrhy.

Karas na úvod brífingu povedal, že jeho iniciatíva bola aj v súvislosti s udalosťami na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň, kde prišli o život dvaja nevinní ľudia. „Cieľom navrhovaných zákonov je zjednodušiť život ľuďom v rozličných životných situáciách. Návrh prináša zásadné zlepšenie pri efektívnom usporadúvaní si vzájomných vzťahov, do ktorých zároveň vnesieme viac právnej istoty. Takto pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ povedal Karas s tým, že predložené riešenia sú výsledkom pozorného počúvania reálnych problémov ľudí a stretnutí s osobnosťami z oblasti ľudských práv a výbornej medzinárodnej spolupráce.

Čo teda ministerstvo spravodlivosti pod vedením Karasa navrhuje? Prvý zákon rieši tzv. fiduciárne vyhlásenie, čo je právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách. Môže ísť o prejavenie vôle, aby sa dôverník mohol oboznamovať so zdravotnými informáciami, udelil v jeho mene informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou, či konali v iných bežných veciach. „Takéto vyhlásenie bude môcť byť udelené len jednej osobe a môže byť aj opätované, teda vzájomné. Ale nemusí byť,“ dodal Karas.

„Nový právny inštitút ale rieši aj zásadnejšie právne otázky pre prípad smrti. Napríklad bude možné pre prípad smrti určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správu dedičstva,“ povedal Karas. Podľa jeho návrhu bude môcť byť určený aj ako poručík alebo opatrovník deťom zosnulého. Návrh v tejto časti vraj rešpektuje rodinné spolužitia, a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa. „Pre ľudí je zároveň podstatné, že navrhovaná forma vyhlásenia bude veľmi jednoduchá a presne vymedzená,“ povedal minister. V praxi môže ísť o krátku návštevu u notára. Vyhlasovateľ podľa ministra môže označiť len jednu zo životných situácii, resp. aké chce, teda aj všetky. Vyhlasovateľ to môže po čase aj zrušiť.

Fiduciárne vyhlásenie bude podľa Karasa zároveň predpokladom pre riešenie množstva konkrétnych situácii v pôsobnosti iných rezortov, pričom sa bude dať jednoducho upraviť zákon podľa reálneho dopytu po riešení. Môže ísť vraj o vznik nároku na ošetrovné, možnosť získať príspevok na opatrovanie osoby ZŤS, výnimku zo zamestnávania partnera v zmysle zákona o nelegálnej práci, alebo možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane. „Predstavujem zákon, ktorý je základný rámec a uľahčí život mnohým občanom, či už sú to nezosobášené páry, alebo páry rovnakého pohlavia,“ dodal Karas.

Na nenávisť k LGBTI+ komunite doplatili životmi dvaja nevinní ľudia, ktorých mal pred podnikom Tepláreň zavraždiť práve z nenávisti 19-ročný Juraj Krajčík. Potom spáchal samovraždu.