Turbulentný politický rok 2022 skončil viac ako symbolicky. Vtedajší minister financií Igor Matovič podal demisiu, aby ju vzápätí "vytrhol" z rúk vedúcemu prezidentskej kancelárie. To bola posledná kvapka pre SaS, ktorá následne zahlasovala za pád vlády. Matovičovi neprestáva prekvapovať ani hneď na začiatku roka 2023 a urážky už chrlí všetkými smermi.

Šéf OĽANO vo svojom novoročnom statuse zverejnil na sociálnej sieti slová, ktoré urazili snáď každého. Prišiel dokonca s teóriou, že akési nejasné sily vytvorili "dokonalý plán", ktorým zbavia OĽANO moci. Plán má mať hneď 6 bodov. Podľa prvého z nich sa niekto dohodol na rozdelení Smeru na dve časti. „Následne Fico a Pellegrini so skupinou Judášov u Kotlebu dohodli rozbitie ĽSNS. Sľúbili im z nakradnutých milióny eur na masívnu kampaň,“ napísal Matovič. Zaujímavosťou je, že prelomenie veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíčku nepodporila SaS, ale spolu s OĽANO aj ĽSNS a poslanci okolo Tomáša Tarabu. Ústavný súd zákon napokon uznal ako protiústavný.

„Tretia časť plánu mafie na návrat k moci bola pobratať sa s akýmkoľvek politickým plantktónom a zobrať ich na kandidátku. Preto sme zrazu videli mítingy Fica s Dankom, Chmelárom a spol. Všetci sa na kandidátke Smeru objavia,“ myslí si Matovič. Podľa neho bolo súčasťou plánu aj nájdenie vládneho rozbíjača. V SaS sa podľa Matoviča tejto úlohy radi chopili: „Ich skúsenosť s presne rovnakým cieľom a výsledkom v Radičovej vláde a schopnosť za úplatu plniť objednávky oligarchov ich predurčila k úspechu. Bohužiaľ, aj tentokrát SaS v povalení vlády bola úspešná.“

Tu treba dodať, že pri páde vlády Ivety Radičovej sa pri hlasovaní zachoval Igor Matovič presne tak, ako Richard Sulík, teda Radičovej vládu povalili spolu. Pri páde vlády Eduarda Hegera by sa SaS zachovala vraj inak, keby Matovič "nevytrhol" svoju demisiu z rúk vedúceho prezidentskej kancelárie.

Matovič sa tentokrát nezastavil iba pri kritike Fica, Pellegriniho, Danka a Sulíka, ale zašiel oveľa ďalej. Tvrdé slová uštedril Čaputovej, Progresívnemu Slovensku, mierne sa obul aj do Borisa Kollára a schytali to aj novinári, podnikatelia, LGTBI+ komunita, KDH, "úchyláci", Most, nezabudol ani na Mikuláša Dzurindu a mnoho ďalších. Pozrite si v galérii, čo povedal Matovič na adresu Čaputovej, Kollára, Dzurindu a ďalších.