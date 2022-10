Chladnokrvná vražda dvoch mladých ľudí pred bratislavským barom Tepláreň postavila na nohy aj politikov, ktorí sa začali oveľa intenzívnejšie zaujímať o problémy LGTBI komunity. SaS Richarda Sulíka (54) mala už pred tragickou udalosťou pripravený zákon, ktorý by mal partnerom rovnakého pohlavia výrazne zjednodušiť a zlepšiť život. Rokovať by sa o ňom malo už na najbližšej schôdzi parlamentu. Ako sa k návrhu liberálov stavajú ostatné parlamentné strany?

Zákon z dielne SaS je konzervatívnejšou verziou toho, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek (50) z Progresívneho Slovenska. Návrh však zákonodarcovia pomerne jasne neodsúhlasili. „Navrhujeme vytvoriť inštitút partnerského spolužitia. Cieľom je potvrdiť vzťah dvoch osôb vo vzťahu k štátu a tretím osobám,“ povedal včera Ondrej Dostál (51) z klubu SaS s tým, že návrh sa týka aj párov odlišného pohlavia, ktorí z nejakého dôvodu nechcú uzavrieť manželstvo.

Liberáli chcú inštitútom partnerského spolužitia dosiahnuť to, že páry budú mať bezpodielové spoluvlastníctvo, zaradia ich do prvej dedičskej skupiny, vznikne im nárok na plnenie poistného po smrti poisteného, budú mať jednorazové odškodné v dôsledku smrti v prípade pracovného úrazu či sa im povolí sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie. „Partnerské spolužitie má vzniknúť aj zaniknúť formou notárskej zápisnice,“ vysvetlil Dostál s tým, že rokovať o podpore zákona budú s demokratickými stranami.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár (57) tvrdí, že pre jeho hnutie sú červenou čiarou sobáše a adopcie detí partnermi rovnakého pohlavia. Podľa vyjadrenia pre TV JOJ ale zákonu z dielne SaS dáva šancu. „Mali by sme LGTBI komunite umožniť, aby mohli nahliadať do zdravotnej karty a vstupovať do rôznych práv. Tu sa naši poslanci rozhodnú, ako chcú,“ povedal Kollár, ktorý chce dať v tejto súvislosti právnikom preveriť, či zákon v navrhovanom znení nevytvorí cestu pre manželstvá homosexuálov. „Akákoľvek ďalšia zmena by musela byť schválená v parlamente,“ reagoval na Kollárove obavy Dostál s tým, že nič také možné nebude.

Prekvapivo pozitívne reagoval na predkladaný návrh aj ďalší konzervatívny koaličný poslanec z OĽaNO György Gyimesi (42): „Som ochotný to podporiť, aby sa títo ľudia cítili v spoločnosti bezpečnejšie a rovnocenne.“ Otvorený pomôcť LGBTI komunite je aj predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini (47), ktorý informoval, že spolu s ďalšími nezaradenými kolegami z Hlasu podporia posunutie návrhu do druhého čítania. „Bol by som rád, keby bol parlament schopný slušnej debaty,“ doplnil Peter Pellegrini. Dá sa predpokladať, že za bude hlasovať aj Valášek a ďalší nezaradení poslanci, ktorí odišli z koaličných strán. Menovite ide o Miroslava Kollára (53), Jána Mičovského (67) či poslancov Za ľudí Juraja Šeligu (32) a Janu Žitňanskú (48). Všetci spomínaní totiž hlasovali za ešte liberálnejší Valáškov zákon.

Predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová (46) a opozičná strana Smer-SD na otázky nereagovali.

Prečítajte si aj: