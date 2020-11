Prokuratúra by sa mala zreformovať, získať si späť dôveru, a to čo najskôr. Treba sa zamerať na sporné zastavené trestné stíhania a odmietnuté veci. Pred parlamentným ústavnoprávnym výborom to počas verejného vypočúvania povedal kandidát na generálneho prokurátora Ján Šanta.

Za súčasný stav prokuratúry môže podľa neho zlyhanie kontroly. Rozšíril by preto Radu prokurátorov a posilniť by sa mala aj kontrola generálneho i špeciálneho prokurátora parlamentom. Vyhlásil, že je preverený ťažkými kauzami, preto je pripravený čeliť nástrahám budúcnosti.

Dnes ústavnoprávny výbor vypočúva posledných dvoch kandidátov na post generálneho prokurátora. Ako prvý čelí híringu Šanta, známy predovšetkým ako prokurátor dozorujúci kauz zmenky. V nej boli odsúdení Marian Kočner a Pavol Rusko na 19 rokov. Rozsudok nie je právoplatný, nakoľko sa obaja odsúdení odvolali a urobil tak aj Šanta, ktorý pre Kočnera požaduje 20-ročný trest a zhabanie majetku.

Šanta počas híringu povedal, že presadzuje proaktívnu prokuratúru. Nemôže sa podľa neho čakať na podnety či trestné oznámenia, prokurátori majú postupovať iniciatívne. „Výsledkom musí byť trestné konanie bez akýchkoľvek prieťahov,“ vyhlásil s tým, že prokuratúra musí reflektovať na zmeny legislatívy a musí na jej tvorbe aj participovať.

Ján Šanta na verejnom vypočúvaní pri voľbe generálneho prokurátora. Zdroj: Archív

Prokuratúra by sa mala podľa Šantu kontrolovať vnútorne a verejne aj formálne a neformálne. Za vnútornú kontrolu považuje Radu prokurátorov, ktorá by sa mala rozšíriť a mali by v nej byť aj neprokurátori. Vonkajšou kontrolou má byť parlament, ktorému má generálny aj špeciálny prokurátor minimálne dvakrát ročne "skladať účty", pričom parlament by ho mohol aj interpelovať. Šanta sa zaviazal, že ako šéf Generálnej prokuratúry SR bude minimálne dvakrát ročne robiť odpočet pre verejnosť cez médiá. Odpočet by malo robiť aj celé vedenie prokuratúry.

Šanta presadzuje, aby každý právny čakateľ prešiel psychotestmi, pretože sa musí klásť dôraz aj na osobnosť prokurátora. Chce sa vyrovnať s prokurátormi, ktorí "padli". Za nevyhnutné považuje elektronické prideľovanie spisov.

V súvislosti s pomermi v prokuratúre vyhlásil, že zlyhal systém, pretože zlyhalo vedenie. „Zhorelo nám najvyššie poschodie, ale základy zostali,“skonštatoval. Dodal, že ak mal informácie a dôkazy o tom, že zlyhal špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, podpísal výzvu na jeho odstúpenie.

Šanta je prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, v prokuratúre pôsobí takmer 30 rokov, pričom 15 rokov pôsobil v stredných riadiacich funkciách. V rezorte prokuratúry mieni zotrvať "v dobrom aj v zlom". Dodal, že aj keď sa prokuratúra potápala, vždy bol pilier, na ktorý sa dalo spoľahnúť. Do funkcie ho navrhol poslanec parlamentu Juraj Gyimesi (OĽANO).

