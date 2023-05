Sme rodina Borisa Kollára (57) sa hrdí stálou pomocou rodinám a deťom. Inak to nebolo ani posledné dni, keď pri takzvanom Dni s rodinou otvorili v Brezne nové detské ihrisko. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby Kollár na jeho ušľachtilú vec nepricestoval naozaj štýlovo. Na vlastnom vrtuľníku ho doviezol nezaradený poslanec, ktorý kandidoval za Sme rodina, Martin Borguľa (45).

Predseda parlamentu prezradil, že Deň s rodinou začali práve v Brezne a nasledovali návštevy Zvolena, Dolného Kubína a Považskej Bystrice. „To by sa autom nedalo stihnúť za jeden deň. Našťastie, poslanec NR SR Martin Borguľa je vášnivý pilot a vlastník vrtuľníka. Rád to s nami obehol,“ napísal Kollár na sociálnej sieti. Poslancovi zároveň poslal veľkú vďaku a odkázal: „Si perfektný pilot.“

Borguľove letecké výlety nie sú však vôbec novinkou. V minulosti ho videli pri preprave do ťažko dostupného terénu pri Banskej Belej. „Zúčastnil som sa tu na viacerých kontrolných dňoch. Niekedy tam chodím autom, inokedy vrtuľníkom, keďže lietanie je moje hobby,“ povedal vtedy poslanec, o ktorom je známe, že aj podniká. V minulosti figuroval vo viac ako desiatke firiem. Teraz sa k svojmu lietadlu vyjadrovať nechcel.

Lietanie helikoptérou je však podľa všetkého koníčkom aj samotného predsedu parlamentu. Svedčia o tom zábery z minulého roka, keď sa rovnakým dopravným prostriedkom dopravil v októbri 2022 do Rimavskej Soboty. Vtedy však nešlo o súkromný vrtuľník, ale stroj ministerstva vnútra.

Nielen bohatý podnikateľ Borguľa má rád lietanie. Napríklad bývalý premiér a líder Hlasu Peter Pellegrini (47) si urobil licenciu súkromného pilota už pred mnohými rokmi. Letcom je aj exminister vnútra Roman Mikulec (51), ktorý sa stal po štúdiu Vojenskej vysokej školy leteckej profesionálnym stíhacím pilotom. K letectvu už pričuchol aj bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (42). Takto pred rokom dokonca absolvoval svoj prvý sólo let, čo je jeden z najdôležitejších momentov pilotov. Všetci spomínaní, na rozdiel od Borguľu, nevlastnia vlastný vrtuľník alebo lietadlo.

Netreba zabúdať ani na Kollárovho brata a poslanca za Sme rodina Ľudovíta Gogu (54). Ten je pre zmenu vášnivý pasažier v lietadlách. Počas tohto volebného obdobia neboli niektorí poslanci na žiadnej zahraničnej ceste, no on ich už podľa denníka N absolvoval 27. Vycestoval napríklad do Bahrajnu, Pekingu, ako aj mnohých európskych miest. Teraz má vraj namierené dokonca do marockého Marrákeša.

