ODPADNETE od SMIECHU: Internet naložil Ficovi, Matovičovi, Kollárovi, Tabák, Sulíkovi a ďalším

Slovensko sa vôbec prvýkrát v histórii nachádza v situácii, kedy krajinu riadi úradnícka vláda odborníkov. O to viac to na internete schytali skutoční politici. Humoristi si ale nepodali iba bývalú koalíciu na čele s Igorom Matovičom, ale poriadne to schytal aj šéf Smeru Robert Fico. Pozornosti neušiel ani Boris Kollár, Peter Pellegrini, Romana Tabák, Andrej Danko, Eduard Heger, oslava Richarda Sulíka a mnohé ďalšie udalosti.