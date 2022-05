Najvyšší súd (NS) dnes rozhodoval o tom, kde strávi renomovaný obhajca Marek Para najbližšie mesiace. Prokurátor totiž navrhol obvinenému Parovi väzbu. To, ako NS napokon rozhodol, pravdepodobne skomplikuje hneď niekoľko súdnych procesov, v ktorých Para zastupuje známych oligarchov.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku prepustil Paru zo zadržania na slobodu. Proti rozhodnutiu ale podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sťažnosť a pre obvineného žiada najtvrdšiu, teda kolúznu väzbu. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS vo svojom minulotýždňovom rozhodnutí konštatoval dôvodnosť trestného stíhania. Para ho ale vníma ako účelové. Ide podľa neho o osobný spor medzi ním a inou osobou. Obhajca podal aj námietku zaujatosti proti predsedovi senátu NS Jurajovi Klimentovi. Tú ale senát považuje za nedôvodnú. Advokát podal proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude neskôr rozhodovať päťčlenný senát NS.

NAKA Paru obvinila zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. NS súd ho dnes napokon poslal do väzby! „NS na verejnom zasadnutí napadnuté uznesenie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu z 24. apríla 2022 zrušil a obvineného M. P. zobral do väzby pre dôvodnú obavu, že by na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a mariť vyšetrovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie,“ informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová. „Rozhodnutie NS považujem za nezákonnú. Podáme sťažnosť na Ústavný súd,“ povedal Parov obhajca Michal Mandzák s tým, že predseda senátu Kliment dokumentoval svoju zaujatosť. Podľa Mandzáka je nezákonnosť v tom, že chýba kolúzna aktivita obvineného.

To bude mať za následok aj komplikácie v kauze Kuciak, Dobytkár a jednoduché by to nebude ani v prípade Očistec. Para v kauze Kuciak totiž zastupuje obžalovaného Mariana Kočnera, v prípade Dobytkára Norberta Bödöra a v Očistci policajného exprezidenta Tibora Gašpara. Najbližšie pojednávanie v kauze Kuciak je na programe pri tom už zajtra. Je teda možné, že Kočner bude chcieť nového obhajcu, ktorý si bude musieť naštudovať spis.

