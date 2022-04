Líder Smeru-SD Robert Fico namieta zaujatosť predsedníčky parlamentného mandátového a imunitného výboru Anny Andrejuvovej (OĽANO) pri žiadosti prokuratúry o súhlas s jeho vydaním do väzby. V piatok dopoludnia preto požiadal v pléne Národnej rady (NR) SR o zvolanie poslaneckého grémia. Tvrdí, že Andrejuvová je v konflikte záujmov.

Fico pripomenul, že Andrejuvová roky pracovala ako asistentka Daniela Lipšica, ktorý je aktuálne šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry. Tvrdí tiež, že sa v uplynulých hodinách s Lipšicom stretla a že vzhľadom na viaceré skutočnosti mala poveriť iného člena výboru, aby žiadosť prokuratúry v pléne predkladal.

K slovám Fica sa vyjadril aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. "Obvinení, ako aj ich obhajcovia, majú právo zavádzať a klamať. Je to výlučne vecou „taktiky“ obhajoby. Ako prokurátori musíme byť aj zdržanliví aj vo vzťahu k dokázateľne nepravdivým tvrdeniam obvinených alebo ich obhajcov," píše v úvode svojho statusu. Vysvetlenie ohľadom dôvodu stretnutia Lipšica s Andrejuvovou nájdete v galérii!

„Ja budem do Lipšica tĺcť, všade teda. To už sú také vyjadrenia na hrane, tak ale nič iné si nezaslúži. On má veľkú nevýhodu, že nemôže na to reagovať,“ citoval Lipšic Ficove slová.

Zároveň Lipšic požiadal, aby obvinení v prípadoch, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), smerovali útoky na neho. "Vynechajte z nich mojich kolegov – elitných kariérnych prokurátorov ÚŠP. Bol som dlhé roky činný vo verejnom priestore, a preto som na takéto útoky zvyknutý," napísal Lipšic. "Nezneužívajte v rámci svojej obhajoby smrť môjho otca a účasť osôb, ktoré sa ním prišli rozlúčiť," dodal na záver.

V piatok (29.4.) pokračuje v NR SR diskusia k žiadosti prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby. Parlamentný mandátový a imunitný výbor už prijal k žiadosti uznesenie a odporučil ju plénu schváliť. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.