Politológ sa PUSTIL do rozhodovania o Ficovi: Prečo by sa politik NEMAL BÁŤ!

Dôležitosť bezprecedentného návrhu podčiarkuje fakt, že sa do rozpravy písomne prihlásilo až 35 poslancov vrátane samotného Fica. Pravdepodobné je aj to, že sa do diskusie prihlásia ústne aj ďalší zákonodarcovia. Všetci pritom môžu za rečníckym pultom hovoriť až 20 minút. To znamená, že na konečný verdikt si zrejme počkáme až niekoľko dní. Medzi prvými včera vystúpila Zemanová, ktorá deklarovala, že poslanci SaS návrh o vydaní Fica do väzby podporia. Zároveň však podotkla, že o politikovej vine nerozhodujú poslanci, ale súd: „Rovnosť pred zákonom platí pre všetkých.“ Fico na ňu reagoval slovami, že ide o politický proces a invektívou: „Ste hlúpa.“

Líder Smeru prezradil, že aj keby sa hlasovalo o inom poslancovi, tak by bol proti vydaniu súhlasu: „Nech je to hocijaký poslanec. Nikdy nebudem súhlasiť s väzobným stíhaním.“ Koaliční politici mu však rýchlo pripomenuli, že to nie je tak celkom pravda. Zemanová uviedla aj príklad, keď šéf Smeru zahlasoval za vydanie do väzby bývalého šéfa SIS Ivana Lexu (60).

Uznávaný právnik, ktorý si pre citlivosť prípadu neželal byť menovaný, ľuďom pripomenul, že politici nie vždy správne interpretujú, čo sa v parlamente deje: „Parlament nedáva poslanca do väzby, ale rokuje o vyslovení súhlasu, či môže dať prokurátor žiadosť na Ficovo vzatie do väzby.“ Ak by parlament dal súhlas, tak podľa odborníka sú dve možnosti, ako bude prípad pokračovať: „Prokurátor môže podať návrh na Ficovo vzatie do väzby na Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Ak bude súhlas podaný, môže dôjsť k obmedzeniu osobnej slobody, to znamená zadržaniu.“ Podľa právnika však k zadržaniu nemusí prísť. Prokurátor by v takom prípade podal na súd návrh na vzatie do väzby. V tom prípade Ficovi bez zadržania zašle upovedomenie, kedy sa má dostaviť na výsluch pred sudcom pre prípravné konanie, ktorý bude o návrhu rozhodovať.