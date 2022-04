Poslanci už druhý deň rokujú o tom, či dajú súhlas na vzatie do väzby trojnásobného premiéra Roberta Fica (57). Popri búrlivej rozprave v parlamente sa do verejnej diskusie zapojilo hneď niekoľko odborníkov na trestné právo. Niektorým dokonca prekáža to, že šéf Smeru je okrem iného obvinený aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Hoci britským parlamentom otriasa škandál, keď si jeden z poslancov pozeral počas rokovania na mobile pornofilm, omnoho kultúrnejšie to nevyzerá ani v tom našom zákonodarnom zbore. Minimálne nie počas ostatných dvoch dní, keď sa politici venujú téme žiadosti prokuratúry na vzatie do väzby lídra Smeru-SD a poslanca Roberta Fica. Počas nich sa ukázalo, že časy, keď po sebe poslanci pokrikovali a nekultúrne sa správali, vôbec neskončili odchodom Igora Matoviča do výkonnej funkcie. Práve naopak.

Prím v týchto dňoch hrali jednoznačne opoziční poslanci, ktorí s vydaním Fica nesúhlasia. Nie- ktorí to robia poriadne expresívne ako napríklad Jana Vaľová zo Smeru. Tá sa počas úvodného slova predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej vybrala k rečníckemu pultu, kde sa kolegyni snažila natlačiť do ruky svoje okuliare. „Veď je slepá, on tam sedí," povedala a rukou ukázala na predsedu Smeru v lavici. V kritike a urážkach pokračovala aj na sociálnej sieti. „Mladý Stančík z OĽaNO včera nemal zase uši, keď nepočul moje slová, že Lipšic nie je nezávislý špeciálny prokurátor. Bol členom strany KDH, neskôr predsedom strany NOVA a tieto strany mali v parlamentných voľbách spoločnú kandidátku. Uši mu darovať neviem,” napísala s dôvetkom: „Buď je koalícia slepá alebo hluchá, alebo si niečo ‚šľahli’.”

Napriek zrejmej korupčnej kauze svojho poslanca Martina Borguľu sa dobre zabával Boris Kollár, ktorý sa buď po celý čas smial, alebo radšej chytal za hlavu. Ťažko však povedať, či to bolo pre burácajúci dav dôchodcov pred budovou NR SR, ktorí išli poriadne za hranicu slušného protestu. Dokázali to pokrikmi typu „Matovič je Hitler” alebo „Lipšic, Matovič a Heger sú vrahovia“!

