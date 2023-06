Peter Pellegrini na sneme strany Hlas-SD v Púchove označil odchod zo Smeru za najlepšie politické rozhodnutie v jeho živote. Sklamali vás tieto vyjadrenia?

- Čisto psychologicky, keď poviete takúto vetu, tak to znamená, že sa v tom rozhodnutí musíte utvrdiť a nie ste si istý. Bez ohľadu na to, čo hovorí Peter Pellegrini, platí, že ak má na Slovensku vzniknúť sociálnodemokratická vláda, ktorá garantuje program tak Smeru alebo Hlasu, nemôže vzniknúť bez týchto dvoch strán. Čokoľvek môže hovoriť Peter Pellegrini o svojom programe, ak sa má spojiť s tromi pravicovými a liberálnymi stranami, tak ho nikdy nenaplní. A to je jeho najväčšie riziko.

Ak by Smer vyhral voľby, samozrejme, nebudeme za to, aby Hlas bol v opozícii, lebo by sa ťažko pretláčali tie zmeny pre občanov, ktoré tak veľmi potrebujú. V zásade oni hovoria v mnohých oblastiach (či už je to v sociálnych veciach, školstve alebo zdravotníctve) to isté, čo hovoríme my. Niektoré z jeho vyjadrení preto považujem skôr za neuvážené, alebo možno za osobný pocit, ktorý má, ale ktorý do politiky nepatrí. Politika nie je o osobných láskach a neláskach, ale o službe občanom. Netreba poraziť Smer alebo niekoho iného, ale treba poraziť chudobu, zdražovanie a sociálne disproporcie v rámci Slovenska.

VIDEO: Reakcia Kaliňáka na Pellegriniho výrok, že odísť zo Smeru bolo najlepším rozhodnutím v jeho živote:

V slovenskej spoločnosti zarezonovala téma novej azylovej politiky EÚ a obava z povinných kvót. Nové pravidlá odmietlo len Poľsko a Maďarsko, Slovensko sa zdržalo. Ako vnímate postoj ministra vnútra Ivana Šimka?

- Na poslednú chvíľu sa zabrzdil evidentne, pretože jeho ranný status, ktorý hovoril o tom, že máme ísť európskymi riešeniami je to, čo sme počúvali už v roku 2015, kedy vrcholila v Európe veľká migračná kríza a kedy sme boli v tom boji opustení. Vtedy dokonca ani Vyšehradská štvorka úplne nefungovala, pretože Poľsko vtedy zahlasovalo za povinné kvóty a ostali len nový maďarský a český minister, ktorí sa pridali k Slovensku, a ešte sa vtedy zdržali Fínsko.

Toto je mimoriadne vážna téma a Slovensko musí mať za každú cenu konzistentný postoj. Zásadne odmietame princíp povinného prerozdeľovania a z môjho pohľadu aj jeho finančné nahradzovanie. Nie je možné, aby si ktorýkoľvek štát prijal na svoje územie tisícky ľudí a potom by chcelo od ostatných, aby mu ich zaplatili.

VIDEO: Kaliňák reaguje na novú AZYLOVÚ politiku a ENORMNÝ nárast MIGRANTOV na pohraničí:

Dôležitá je kvalitná ochrana hraníc, kde sme boli vždy ochotní prispieť v rámci flexibilnej solidarity. Poskytli sme príslušníkov slovenského Policajného zboru na ochranu vonkajších hranice. Dokonca sme použili aj svoju techniku – poskytli sme monitorovacie lietadlo na ochranu Gibraltárskeho prielivu a malo špeciálny vyhľadávací softvér na vyhľadávanie lodí migrantov. Z tohto pohľadu je Slovensko pripravené prispieť do tej solidarity. Ale ak sa máme baviť o tom, že bez toho, aby sme to dokázali ovplyvniť, aké množstvo ľudí má prísť do Európskej únie – a teda ktokoľvek príde, my sa na ňom máme podieľať tými peniazmi, ktoré máme investovať do ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby alebo bojujú so zvýšenými cenami potravín alebo energií – tak to v žiadnom prípade.

V prihraničných oblastiach Slovenska evidujú enormný nárast počtu migrantov. Ľudia majú obavy, sťažujú sa ako im nelegálni migranti behajú po záhradkách a ohrozujú bezpečnosť. Počuli ste aj vy o takýchto prípadoch?

Nielen sme počuli, ale my sme k tomu aj vyzvali. Tá situácia je mimoriadne vážna. Aj naša kolegyňa Zuzana Matejičková zo Smeru dala video, ktoré jasne poukazovalo na migrantov, ktorí chodia cez komárňanský most. To je neakceptovateľné. Ak vláda dokáže nasadiť dokonca vojakov na to, aby chránila súkromnú konferenciu Globsec, na druhej strane, keď sú ľudia priamo ohrození ilegálnou migráciou, neurobí žiadne opatrenie – to je škandalózna hanba. Toto už zaviedol Mikulec a Matovičova aj Hegerova vláda, že otvorili náručie a vítali migrantov, čo potom spôsobilo, že ľudia nemohli chodiť do práce do Českej republiky lebo bola zatvorená hranica. To je neakceptovateľné správanie. Vieme ktorí sú tí ľudia, ktorí to tlačia. To je napríklad šéf migračného úradu pán Orlovský, bývalý šéf nadácie Georgea Sorosa. Tak čo sa potom čudujeme?

VIDEO: Komárno sa stáva populárnym miestom na prechod migrantov:

Tu musí Ivan Šimko - a smeruje k nemu aj výzva od nás - okamžite reagovať a chrániť hranice. Má to ako svoju povinnosť v zákone. A ak to tak nerobí, tak porušuje zákon, pretože náš zákon má v tomto prípade prednosť. Hneď po tom, čo zabezpečí slovenské hranice, môžeme sa začať venovať maďarsko-srbskej hranici, alebo poďme pomôcť Srbsku a Macedónsku, a poďme na grécko-macedónsku hranicu, tak ako sme to robili v roku 2015 a uzavreli sme tok tejto južnej trasy.

Článok pokračuje na ďalšej strane, kde sa dočítate, ako vníma Kaliňák situáciu na Ukrajine a či smerujeme k eskalácii konfliktu.