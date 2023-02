VRÁTI sa do POLITIKY? Exminister vnútra ROBERT KALIŇÁK svojím VYJADRENÍM všetkých PREKVAPIL!

Úvahy, že exminister vnútra Robert Kaliňák (51) by sa mohol vrátiť do vrcholovej politiky sa objavovali v posledných mesiacoch čoraz častejšie. On sám sa k nim veľmi nevyjadroval, ale počas víkendu v televízii Markíza prezradil, že aktuálna situácia v rôznych trestných veciach ľudí spojených so Smerom, jeho návratu napomáha. Vo vysvetlení pre Plus JEDEN DEŇ povedal, ako to myslel, a čo konkrétne by zmenil. Nešetril pritom kritikou príslušníkov NAKA či Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).