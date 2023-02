Podľa polície sú obvinení - Robert Kaliňák a podnikateľ Jozef Brhel, podozriví z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Obvinenie z korupcie považuje exminister vnútra za absurdné.

Na tlačovej konferencii Smeru-SD predseda strany Robert Fico predstavil dôkazy, ktoré majú byť dôkazom zneužívania právomoci vyšetrovateľkou Monikou Barčákovou. Ukázal legálnu nahrávku, na ktorej známy kajúcnik Peter Petrov alias Tiger hovorí o tom, že Barčákovú mal stiahnuť z kriminálky prokurátor špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa a vybaviť jej prijatie na NAKU. „Ona je na NAKE originál pol roka. Tak ona hlavne počúva toho Repu na slovo. Tak,“ hovorí Petrov v nahrávke. Z tejto nahrávky podľa Fica jednoznačne vyplýva, že Barčákovú na NAKE „pasie“ prokurátor ÚŠP Repa.

VIDEO: Fico predstavuje nahrávky o tom, že prokurátor ÚŠP Ondrej Repa dosadil na políciu vyšetrovateľku Moniku Barčákovú:

„Ak niekto ide na Úrad špeciálnej prokuratúry a rovno si vybavuje, aby sa s ním na NAKU ťahali konkrétni vyšetrovatelia, to znamená, že si vytvárajú systém vzájomných záväzkov a pút....Povedzte mi, ako my máme veriť v nezávislosti a nestrannosť vyšetrovania vyšetrovateľky, ktorú si takto na motúziku potiahol so sebou pán Repa,“ kritizoval Fico. „Je nepochybné, že Robert Kaliňák nemá ani milimetrovú šancu na to, aby toto nezmyselné obvinenie, ktoré bolo vznesené čisto z politických dôvodov na pokyn, bolo zrušené na Úrade špeciálnej prokuratúry," povedal tiež šéf Smeru.

Fico tiež poznamenal, že je šokujúce, že doteraz nevedia meno dozorujúceho prokurátora. Kaliňák sa na to mal pýtať na dnešnom výsluchu, no odmietli mu to povedať. „Sú celí zvláštni, že posielajú obvinenie cez dvoch policajtov z NAKY, ktorí majú kukly na hlavách, lebo sa boja ukázať tvár. Boja sa povedať aj to, kto je ten prokurátor ÚŠP, ktorý to všetko prikrýva a má na starosti," skonštatoval Fico.

Šéf Smeru tiež ukázal harmonogram výsluchu svedkov, ktorý chce urobiť vyšetrovateľka Barčáková v nasledujúcich dňoch. Ide o vypočutie desiatich svedkov, ktorých mená ale neuviedli. „To je nevídané. Ani v Súmraku sa toto nestalo, a tam sa teda prekonali v porušovaní zákonov," okomentoval šéf Smeru.

„Či už to dno žumpy bolo alebo nebolo prerazené? Pozerajúc sa na tie diania z posledných dní, a to čo sa deje okolo Roberta Kaliňáka, to dno sme stále nedosiahli. Poznajúc situáciu, ktorá je na NAKE a ÚŠP, tá žumpa je strašne hlboká a bude veľmi dlho trvať, kým sa vyčistí," vyhlásil na tlačovke bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Mimoriadne ostré slová odzneli z úst exministra vnútra Roberta Kaliňáka, a to najmä na adresu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. „Tento prípad má všetky atribúty politického procesu predovšetkým z pohľadu správania sa orgánov činných v trestnom konaní," myslí si Kaliňák. Ako prvý príznak uviedol správanie špeciálneho prokurátora Lipšica, ktorý sa podľa jeho slov snaží využiť každú možnosť v médiách a reagovať na politickú opozíciu, čo by vôbec nemal.

VIDEO: Kaliňák posiela TVRDÝ ODKAZ Lipšicovi:

„Vyjadruje sa o hrubokrkej mafii, že on už všetko počul, vždycky sa dáva do pozície majstra sveta. Čo možno pôsobí na jeho kolegyne, ktoré potom s ním chodia na prechádzky, ale na nás to neplatí,“ pokračoval Kaliňák. Exminister vnútra svojským štýlom okomentoval aj dnešnú správu o tom, že v bydlisku Lipšica bola nahlásená bomba. MIMORIADNE OSTRÉ SLOVÁ KALIŇÁKA NA ADRESU LIPŠICA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Kaliňákov advokát David Lindtner uviedol, že vypovedať bude až po prečítaní spisu. Zároveň si ponechali lehotu na podanie sťažnosti proti obvineniu. Advokát poznamenal, že majú ťažkú pozíciu, pretože musia vyvracať niečo, čo sa podľa nich nestalo. Obvinenie je podľa neho založené na jednej vete a jednej výpovedi exšéfa finančnej správy Františka I.

"Je to jedno z najznásilnenejších uznesení, aké som kedy čítal," skonštatoval Kaliňák. "Je to rovnako povrchné, nezákonné, arbitrárne uznesenie, s akým sme sa stretli už v kauze Súmrak. Mysleli sme si, že po kauze Súmrak už väčšie právne dno nenastane, a tu musím povedať, že ide o skutočne absolútnu absenciu zdravého rozumu," poznamenal Lindtner.

