Azda najznámejším kajúcnikom je exriaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó (43), ktorého NAKA zadržala a obvinila 17. septembra v akcii Boží mlyn. „Ľ. M. je stíhaný za obmedzovanie osobnej slobody a aj za vydieranie,“ napísala vtedy polícia na sociálnej sieti. Keď ho Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zobral do väzby, prakticky okamžite začal spolupracovať s políciou, za čo bol prepustený na slobodu. Aj vďaka jeho výpovedi sa začiatkom novembra minulého roka uskutočnila akcia Očistec, zameraná proti bývalým špičkám polície, pri ktorej boli obvinení oligarcha Norbert Bödör (43), policajný exprezident Tibor Gašpar (59), bývalý riaditeľ NAKA Peter Hraško (54) a mnohí ďalší.

Medzi zadržanými bol vtedy aj exšéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník (60). Na Úrade špeciálnej prokuratúry sa prihlásil ešte pred akciou Očistec, aby vypovedal k trestnej činnosti špičiek polície, čím sa zapísal na zoznam kajúcnikov. Aj jeho v kauze Očistec napokon obvinili. Na rozdiel od Gašpara nemusel ísť do väzby a stíhaný je na slobode. Medzi jeho známe výpovede patrí aj tá, podľa ktorej sa mali Bödör s Gašparom snažiť ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov už odsúdeného Ladislava Bašternáka (48).

Závažné svedectvá mal vyšetrovateľom povedať aj Slobodníkov kamarát a podnikateľ Peter Petrov. Aj on je okrem iného svedkom v kauze Očistec. „Ja som im dohodol Zemáka (Matej Zeman zo zločineckej skupiny takáčovci, pozn. red.), aby vypovedal proti Makóovi. Keby nebolo mňa, nebolo by takáčovcov, keby nebolo ich, nebol by Makó, keby nebolo Makóa, neboli by Očistec a Judáš,“ mal povedať Petrov podľa časti vyšetrovacieho spisu neznámej osobe. Aktuálne je však obvinený z krivej výpovede a je tiež na úteku.

Časť spisu o tom, ako sa Petrov chválil, zverejnil na sociálnej sieti poslanec Sme rodina Peter Pčolinský (39). Aj jeho brat Vladimír Pčolinský (43) doplatil ako šéf SIS na kajúcnikov. V jednom z dvoch prípadov, v ktorých je obvinený, o ňom vypovedal exšéf operatívcov NAKA Marian Kučerka. Ten bol zadržaný a obvinený v kauze Judáš a tvrdí, že Pčolinský mu dal úplatok 10-tisíc eur za to, aby nevyšetroval podozrenia súvisiace s nadnárodnou stavebnou firmou. Na peniazoch, ktoré mu mal dať exšéf SIS, sa však nenašli žiadne stopy. „Na peniazoch sa nenachádzali Pčolinského otlačky ani pachové stopy, ani stopy DNA,“ prezradil obhajca Vladimíra Pčolinského Ondrej Urban s tým, že na Kučerku podávajú trestné oznámenie. Proti Vladimírovi Pčolinskému vypovedá v prípade údajnej pomoci podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi kajúcnik a bývalý exnámestník Boris Beňa. Ten sa už s prokurátorom dohodol na vine a treste. Je odsúdený na tri roky s päťročným podmienečným odkladom a dostal aj finančný trest vo výške 14-tisíc eur.

Na snímke je Jozef Brhel (v bielom) pri odchode z nemocnice. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Oveľa známejšími kajúcnikmi, ktorí dokonca vypovedajú na najvplyvnejšie osoby v pozadí Smeru, sú exprezident Finančnej správy František Imrecze (49) a podnikateľ Michal Suchoba (48). Obaja sú obvinení v kauze Mýtnik a vypovedajú aj proti spoluobvinenému oligarchovi Jozefovi Brhelovi (60) a najnovšie aj proti podnikateľovi Miroslavovi Výbohovi. Imrecze mal pred vyšetrovateľmi dokonca tvrdiť, že úplatok 150-tisíc eur bol pripravený aj pre expremiéra Petra Pellegriniho (45): „Pellegrini ma informoval, že splniť legislatívnu zmenu včas bude náročné a bude si to vyžadovať veľkú politickú podporu. Takisto sa ma spýtal, či je Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná.“ Suma mala byť Pellegrinimu poslaná cez Výboha. Expremiér to však popiera.

Úplne prvým kajúcnikom bol ale už exsudca Vladimír Sklenka. Vďaka jeho výpovedi sa ešte v marci minulého roku uskutočnila akcia Búrka, pri ktorej bolo zadržaných množstvo elitných sudcov a aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (50). Tá je spolu so Zoroslavom Kollárom a ďalšími osobami obvinená aj v kauze Víchrica.