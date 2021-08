V rozhovore sa dočítate:

- Kvôli čomu podáva Vladimír Pčolinský spoza mreží trestné oznámenia,

- Ako si bývalý šéf SIS udržuje vo väzbe psychiku v čo najlepšom stave,

- Urbanov názor na spor medzi Lipšicom a Žilinkom,

- Čo všetko Pčolinský robí, aby sa dostal na slobodu,

- Na čo sa Pčolinský najviac teší, ako ho prepustia.

Brat vášho klienta Peter Pčolinský na sociálnej sieti oznámil, že podávate trestné oznámenie na jedného z kajúcnikov, bývalého príslušníka NAKA Mariána Kučerku, za krivé obvinenie a ďalšie trestné činy s tým súvisiace. Viete to nejako bližšie špecifikovať?

- Môžem potvrdiť, že bolo podané trestné oznámenie na pána M. Kučerku s tým, že doterajší skutkový stav, zadovážené svedecké výpovede a znalecké posudky podľa nášho názoru jednoznačne preukazujú, že Kučerka klamal. Preto sme to celé zdokumentovali a podali trestné oznámenie, aby situáciu preverili orgány činné v trestnom konaní.

Viete to nejako konkrétnejšie rozviesť?

- Boli vypočutí, myslím, piati príslušníci NAKA a nikto nepotvrdil jeho slová. Bol vypočutý aj svedok zo súkromného prostredia, ktorý tiež nepotvrdil Kučerkovu verziu. Boli vykonané aj znalecké posudky z oblastí genetika a biológia a daktyloskopia. To znamená pachové stopy, DNA, daktyloskopiu na peniazoch, ktoré mal údajne Kučerka prevziať od Vladimíra Pčolinského. Kučerka povedal, že nič s nimi nerobil, iba prišiel domov, prepočítal peniaze a rovno ich skryl. Je zaujímavé, že keď dostal peniaze od Pčolinského, tak na tých peniazoch nie je nič z Pčolinského. Ani DNA, ani biológia, ani daktyloskopia Pčolinského. Čiže jediný, kto tvrdí, že pán Pčolinský spáchal skutok, ako je to uvedené v obvinení, je Kučerka. Ten sa sám potom ešte zamotal. Pôvodne tvrdil, že tam bolo 10-tisíc eur, potom 9,8-tisíc eur a potom sa zamotával aj do iných vecí. Podľa medializovaných informácií mal byť pán Kučerka dvakrát hospitalizovaný na psychiatrii a vyšetrovateľ nám odmietol jeho znalecké skúmanie. Dnes bude ďalší návrh na doplnenie dokazovania, kde sa toho dožadujeme.

Na základe čoho je teda podľa vás postavené obvinenie v tomto takzvanom skutku číslo dva?

- Je to postavené na jedinom kajúcnikovi, ktorý je vo väzbe za iné trestné činy. Aká je jeho výpovedná hodnota? Môžete sa pýtať policajného prezidenta (Peter Kovařík, pozn. red.), dozorového prokurátora (Peter Kysel, pozn. red.), ako je možné, že v 21. storočí v demokratickom štáte je človek už šiesty mesiac vo väzbe a skutok 2 je postavený len na kajúcnikovi. Tam nič iné nie je. Nič!

Proti vášmu klientovi vypovedali v skutku číslo jedna aj ďalší kajúcnici. Ako je to s nimi?

- Podali sme trestné oznámenie aj na kajúcnika Borisa B. (bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa, pozn. red.), pri ktorom máme tiež zadovážené dôkazy, ktoré potvrdzujú, že si vymýšľa alebo hrubým spôsobom klame.

Na snímke sprava prezidentka SR Zuzana Čaputová a Vladimír Pčolinský počas vymenovania za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) v Bratislave 15. apríla 2020. Zdroj: Jaroslav Novák

Vladimíra Pčolinského zadržali za to, že vraj zobral úplatok 20-tisíc eur, aby zariadil, že SIS nebude rozpracovávať podnikateľa Zoroslava Kollára. V tomto prípade má svedčiť aj práve Boris Beňa, ktorý vraj za tento údajný skutok tiež zinkasoval 20-tisíc eur. Dá sa mu veriť, resp. prečo by klamal?

- Odpoveď je jednoduchá. Musíte sa vrátiť do histórie, prečo bol Boris B. obvinený. Bol obvinený za obzvlášť závažný zločin, kde by mu hrozilo 15, 20 rokov až doživotie. Dostal 3 roky a peňažný trest 14-tisíc eur (Beňa čelil obvineniu zo zločinu prijímania úplatku a z dvoch prečinov ohrozenia dôvernej skutočnosti, súd schválil jeho dohodu s prokurátorom o vine a odsúdil ho na úhrnný trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na päť rokov plus finančný trest, pozn. red.). On je stíhaný v tých skutkoch, v ktorých má svedčiť v medializovaných kauzách týkajúcich sa exšéfa kontrarozviedky SIS Gašparoviča. To znamená, že jeden z dôvodov je obchodovanie, aby sa vyhol vlastnému trestnému stíhaniu. Ak ste obvinení z obzvlášť závažného zločinu, pri ktorom je dolná hranica trestu nad 10 rokov odňatia slobody, a vy dostanete podmienku a 14-tisíc eur, no tak asi porozprávate aj to, čo zjavne nie je pravda.