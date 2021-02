ŠTS rozhodol o Kičurovom prepustení ešte 11. februára, no prokurátor podal proti uzneseniu sťažnosť. Kičurov obhajca Rastislav Palovič to vtedy komentoval s tým, že všetci ťažiskoví svedkovia už boli dávno vypočutí, a preto nemá zmysel naďalej držať jeho klienta vo väzbe. Najvyššiemu súdu to dnes však nestačilo a rozhodol, že exšéf SŠHR ostáva vo väzbe.

„Senát Najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a sám vo veci rozhodol tak, že žiadosť obvineného Kajetána K. o prepustenie z väzby na slobodu zamietol. Väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil,“ napísala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

Senát dokonca vyhovel návrhu prokurátora na zmenu kolúznej väzby, ktorú rozšíril aj na skutky, pre ktoré bolo Kičurovi vznesené obvinenie v júli a auguste 2020.