Dočasne poverený minister zahraničia Rastislav Káčer zverejnil na sociálnej sieti dlhý status, kde kritizuje maďarského premiéra Viktora Orbána, ale nešetrí ani predsedu Smeru-SD Roberta Fica. "Takto pre rokom sme boli valcovaní tým, ako nás po podpise Dohody o obrannej spolupráci zaplavia americkí vojaci, robili sme zoznamy vlastizradcov, čo nás zapredali USA a hejtovali sme všetkých čo “strašili ruskou agresiou”. Veď: “Práve dnes sa ukázalo, že vojna na Ukrajine je jeden giganticky hoax, ktorý si vymysleli Američania, aby rozoštvávali a strašili Európu”," začína svoj príspevok Káčer.

"Po roku nemám žiadnu radosť z toho že nie som paranoidný. Tiež nemám potrebu hovoriť “však sme vám hovorili…”. So zmesou ľútosti a hnevu pozerám na obrázky zo sužovanej Ukrajiny. Surové vraždenie, znásilňovanie, ničenie. Horor v priamom prenose. Obdivujem patriotizmus Ukrajincov a ich lásku k slobode," hovorí Káčer. "S odporom pozerám na tých, čo s hubou plnou národa a slovenskou vlajkou na profile odosielajú prehlásenia, že za svoju krajinu nie sú ochotní bojovať. Neviem čo úbohejšie môže chlap v živote vykonať. Asi len zmlátiť vlastnú ženu," vraví šéf diplomacie.

Následne sa Káčer pustil do kritiky maďarského premiéra Viktora Orbána a do výrokov, ktoré odzneli v jeho nedávnom výročnom prejave o stave krajiny. "Návšteva prezidenta Bidena v Kyjeve. A pri stole 27 silná jednota v podpore slobody a nezávislosti Ukrajiny. Odhodlanie podporovať Ukrajincov do ich víťazstva. Iba jeden sa trápi a blúzni o tom, že toto nie je náš konflikt a dodávaním zbraní a podporou Ukrajiny sa len predlžuje vojna. A oni sú na strane mieru a nie vojny. Cez víkend ich karpatský prorok rečnil, ako toto nie je naša vojna. Je to “len vojenský konflikt dvoch slovanských štátov”. Mali sme ich nechať tak, izolovať ich. Teda nechať Rusov nech vyzabíjajú Ukrajincov rýchle. Nech sa netrápia. Ako odporné. Ako úbohé. Ako nekresťanské. Svätý Martin z Tours (narodil sa na území dnešného Maďarska) by sa prepadol od hanby za takýchto kresťanov," myslí si Káčer.

Šéf diplomacie venoval ostré slová aj predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. "Okrem tradičných gardistov a neonacistov do boja za Putina vyrazil aj trojnásobný expremiér. Chce mier. Putinovský mier. A chce to robiť tak ako Orbán. Orbán v Maďarsku robí presne to, čo by sme robili my na Slovensku, keby bol Smer - SD vo vláde. Ten ktorý v svojej sobotnej kázni povedal, že vlastne sú jediní v EÚ a NATO, ktorí to vidia inak. Tak s Ficom by boli dvaja. Paráda. To je presne to, čo potrebujeme," podotkol ďalej Káčer.

"Píšem tieto riadky vo vlaku z Bruselu do Londýna. Slovensko je súčasť Západu. 1000-40 rokov. Dnes aj EÚ a NATO. Sme súčasť vyspelého sveta. Nechcem, aby sme to “robili ako Orbán” a už vôbec nie, aby sme boli na strane Putina. Bola by to naša skaza," myslí si Káčer. Na záver pridal aj vulgárny odkaz Orbánovi ako aj Ficovi. "Pre kolaborantov Putina a zvlášť pre tých našich v Karpatskej kotline a Felvidéku, pre všetkých, ktorí chcú mier za cenu zničenia Ukrajiny mám jediný odkaz: Иди на хуй!" vyhlásil Káčer. Minister použil frázu z presláveného výroku Ukrajincov - "Ruská vojnová loď, choď do p****e!", ktorý adresovali ruskej vojnovej lodi Moskva na Haďom ostrove, keď sa odmietali vzdať. Slovenský preklad je však nie úplne presný, samotné slovo хуй je to totiž vulgárnym označením pre mužský pohlavný orgán.