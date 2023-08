Juraj Riznam sa napokon sa po dlhých dvoch týždňoch od odborníkov dozvedel správu, po ktorej jemu, ale aj Zuzane Čaputovej poriadne odľahlo. Nádor, ktorý mu v tele zistili, bol nezhubný.

Keď sme sa v piatok (25.8.) zaujímali o zdravotný stav Juraja Rizmana, iba niekoľko dní po chirurgickom zákroku, jeho hlas v telefóne znel tak, že je plný síl a energie. „Cítim sa veľmi dobre, normálne už pracujem, všetko je v pohode. V zásade sa pomaličky dostávam do toho, že po vytiahnutí stehov sa postupne rozbieham,” prezradil náš denník. Všetko však úplne u neho po starom nebude. Lekári mu totiž odporučili, aby viac dbal na zdravý životný štýl a tiež si dával pozor na to, čo konzumuje. „Tým, že som po operácii na hrubom čreve, tak, samozrejme, mám odporučené nejesť úplne mastné a ťažké jedlá. Skôr sú to nové preventívne veci, ktoré sú odporúčané aj preto, že ten výsledok nebol zhubný. Takže, bolo to také odporúčanie skôr do budúcnosti: viac pohybu, športu, zdravšia strava,” prezradil pre Plus JEDEN DEŇ.

Pre Rizmana odporúčania lekárov zrejme nebude príliš ťažké akceptovať, keďže, ako nám prezradil, športuje celý život. Čo sa však týka stravovania, veľmi doteraz neriešil, že čo je, či pije. „Urobil som teraz nejaké opatrenia. Vylúčil som sladené kolové nápoje. Do svojho jedálnička si pridám viacej ovocia a zeleniny, toto som v minulosti neriešil,” povedal o aktuálnych zmenách, ktoré je odhodlaný do svojho života zaviesť.

Zároveň chce byť pre ostatných ľudí príkladom a preventívne prehliadky bude aj naďalej pravidelne absolvovať. Tak ako tú poslednú, ktorá mu zrejme zachránila aj život. „Na Slovensku skoro každá rodina má rakovinu niekde v okolí alebo priamo v tej rodine, samozrejme, ani tú našu to v minulosti neobišlo. A ja som chodil na preventívne prehliadky. To je jedna z tých vecí, ktoré sa snažím, akoby aj odpropagovať. To, že som bol aj teraz na tej prehliadke, tak možno mi to zachránilo život,” vysvetlil. Na otázku Plus JEDEN DEŇ, či sa partner hlavy štátu zveril do rúk lekárom na Slovensku, odpovedal kladne: „Aj operácia, aj diagnostika prebehla v Bratislave.” V Nemocnici Bory sa zveril do rúk uznávanej gastroenterologičky, ktorú navštevoval už v minulosti.



