Kubina sa v minulosti vyjadril, že považuje za dobrú reputáciu, ak ich právnická kancelária Dentos zastupuje iba tých členov zločineckých skupín, ktorí chcú spolupracovať s vyšetrovateľmi. Denník N prišiel s informáciou, že podľa komisie Kubina svojim výrokom urazil všetkých advokátov, ktorí zastupujú aj tých, čo sa nepriznávajú a preto je voči nemu vedený disciplinárny návrh.

„Takže, keď vynášate úplatkárske motáky, má to čas. Ale keď ste ľudský a zločincov by ste kvôli elementárnej morálke radšej neobhajovali, je to problém... Je to boj na všetkých frontoch, naši ľudia sú zrejme všade,“ napísal k situácii na sociálnej sieti Jozef Kuciak ml. s tým, že stojí za Kubinom. Motáky sú lístočky s inštrukciami pre vplyvných ľudí, od ktorých si sľuboval Kočner pomoc. Po tom, ako bola na Kočnera uvalená väzba, mal práve jeho obhajca Šabík nosiť motáky od Kočnera k jeho kamarátovi Petrovi Tóthovi. Ten neskôr začal spolupracovať s políciou a o motákoch hovoril aj pred súdom v kauze zmenky. Motáky boli zaistené ešte v novembri 2018.

SAK síce v týchto dňoch Šabíka napomenula, ale za iný skutok. Bola mu aj pozastavený výkon advokácie na obdobie jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka. „Skutok tzv. vynášania motákov je predmetom samostatného konania,“ píše sa na stránkach SAK. Kočner má v kauze motákov na krku dokonca obžalobu. Už zajtra Okresný súd Bratislava I by mal v tomto prípade predbežne obžalobu prejednať na verejnom zasadnutí.