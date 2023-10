Úsmevy, vrelé zvítania, gratulácie či prvé vážnejšie rozhovory. V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky dostali poslanci novozvoleného zloženia parlamentu svoje osvedčenia o zvolení. V sále sa zišli desiatky starých, ale aj nových tvárí zo siedmich politických subjektov. Medzi nimi aj množstvo navrátilcov z mimoparlamentného exilu, napríklad Alojz Hlina či Ľubomír Galko.

Po jednom prichádzali k Ladislavovi Oroszovi a preberali si poverenia. Každý poslanec tiež dostal aj potlesk od plnej sály. Keďže sa odovzdávali podľa abecedy, nastal v sále aj moment, ktorý pobavil viacerých prítomných. Zo stoličky sa po sebe postavili hneď traja Kaliňákovci. Erik, Robert a Michal. Zatiaľ čo prví dvaja menovaní sú skutočnou rodinou, Michal Kaliňák je iba ich menovec zo strany Hlas-SD.

Menšou kuriozitou tiež bolo, že z prichystaných stoličiek sa miesto v rade medzi svojimi neušlo Michalovi Wiezikovi, europoslancovi zo strany Progresívne Slovensko. Musel si tak sadnúť „do uličky”.

Všetci delegovaní zástupcovia sa stanú zákonodarcami až po zložení poslaneckého sľubu predpísaného Ústavou SR. Ak niektorý z nich sľub odmietne alebo ho zloží s výhradou, stratí mandát. Sľuby budú skladať na ustanovujúcej schôdzi NR SR.

Spýtali sme sa politológa, čo si myslí o budúcom zložení z hľadiska možných budúcich konfliktov. Je všeobecne známe, že práve predchádzajúce volebné obdobie bolo spojené s neustálym hašterením politikov a so znižovaním úrovne politickej kultúry na Slovensku.

„Práve Ľuboš Blaha je v tomto stálicou, čo sa týka agresívnejšieho vystupovania. Ak by bol v opozícii, pokračoval by v tom, čo robí,“ myslí si Tomáš Koziak. Podľa neho môžu byť pomerne akční aj mladí politici, ktorí sa so Smerom dostali do parlamentu: „Budú sa chcieť určite predviesť a v predvolebnej kampani boli pomerne radikálni, napríklad Erik Kaliňák či Igor Melicher.“

Naopak, u Progresívneho Slovenska či Slobody a solidarity očakáva zmierlivejšie vystupovanie. Spomenul Tomáša Valáška, Vladimíru Marcinkovú a jej otca Vladimíra Ledeckého, prípadne Michala Kaliňáka z Hlasu-SD. Zároveň dodal, že pokojní politici sú vo všetkých stranách: „O niektorých za štyri roky ani nebudeme vedieť, že pôsobia v NR SR.“

Zároveň stále prebiehajú povolebné rokovania. Lídri Smeru, Hlasu a SNS Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko si museli privstať o niečo skôr. V pondelok ráno sa všetci stretli na prvom spoločnom rokovaní. Dohodu o budúcej vláde zatiaľ neoznámili. Predseda SNS Danko odišiel z rokovaní ako prvý, situáciu komentovať nechcel. „Rokovania nie sú ešte ukončené a dovtedy to komentovať nebudem. Pokračujeme ďalej," povedal pri odchode Pellegrini.