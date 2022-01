Nová súdna mapa z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (47) je opäť na pretrase! Reformný návrh po schválení vládou SR už smeruje do parlamentu, no viacero poslancov ju v aktuálnej podobe vopred odmieta podporiť. Kritika sa valí hlavne zo strany OĽaNO a Za ľudí!

V stredu poobede, prakticky okamžite po oznámení, že vláda SR na svojom zasadnutí schválila nový návrh súdnej mapy, predstúpili pred novinárov Kolíkovej exkolegovia zo strany Za ľudí, poslanci Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Spoločne vyhlásili, že návrh v súčasnej podobe určite neprejde parlamentom. Ministerku Kolíkovú kritizujú za to, že nezohľadnila pripomienky a návrh ide do parlamentu bez toho, aby bol definitívne prerokovaný.

„Teraz celá koalícia a premiér budú mať čo robiť, aby nám pustili platbu 500 miliónov, keďže je to jeden z míľnikov,“ uviedol Šeliga. Podmienka na to, aby boli uvoľnené finančné zdroje z Plánu obnovy je splnenie súboru míľnikov a cieľov, ktoré sú stanované v harmonograme. Pri prvej žiadosti o platbu tak ide o vyše 458 miliónov eur. Slovensko musí splniť v úvodnej fáze 14 míľnikov, väčšinu do konca roka 2021. Súdna mapa je jedným z nich.

Pre Žitňanskú je kľúčové, aby sa pri zväčšovaní obvodov nestalo to, že občania budú musieť vycestovať na pojednávanie ďaleko, ale aby mali garantované pojednávanie čo najbližšie k miestu bydliska. Poslanec Michal Šipoš zašiel ešte ďalej a uviedol, že ak si Kolíková nesplní „domácu úlohu", nemá čo robiť vo svojej funkcii. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová vyhlásila, že spôsob, akým bola pripravovaná reforma súdnej mapy a samotný výsledok, vyvolávajú mnohé otázniky. O návrhu hovorí dlhodobo ako o polotovare.

S novou súdnou mapou nesúhlasí ani poslanec OĽaNO György Gyimesi. „Pri prvej verzii súdnej reformy som pochválil pani ministerku, že je to prvá reforma, ktorá neohrozuje a nepoškodzuje záujmy maďarských občanov žijúcich na Slovensku. Nemal som proti nej žiadne výhrady až do momentu, keď sa začala prezentovať tretia verzia, v ktorej sa už počíta so zrušením Krajského súdu v Banskej Bystrici a jeho presunom do Žiliny,“ uviedol Gyimesi pre Plus JEDEN DEŇ.

Článok pokračuje na ďalšej strane!