Od pomerne veľkej krízy v strane Sloboda a Solidarita pred ostatnými parlamentnými voľbami, po ktorej liberálov opustilo krídlo okolo Ľubomíra Galka, uplynuli dva pomerne pokojné roky. Zo strany síce odišla dlhoročná členka Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa už angažuje výhradne v Európskom parlamente. V domácej politike tak saskári dlhodobo pôsobia súdržne a v septembri 2021 sa im dokonca podarilo výrazne rozšíriť svoje rady o odídencov zo strany Za ľudí.

Teraz to u nich, zdá sa, začína jemne škrípať. Dôvodom je pomerne nekontrolovateľné správanie poslanca Mariána Viskupiča, ktorý už dlhší čas bojuje proti vládnym opatreniam v boji s pandémiou koronavírusu. To, že je situácia pomerne vážna, pripustila najnovšie aj jeho stranícka kolegyňa, šéfka Zdravotníckeho výboru NR SR Janka Bittó Cigániková v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Politička vyhlásila, že poslanec Marián Viskupič „dlhodobo robí strane hanbu vyjadreniami o covide“.

Politik na sociálnej sieti uviedol napríklad to, že ľudia s prekonaným covidom by sa mali považovať za menej rizikových. Viskupič je presvedčený o tom, že s plynúcim časom je čoraz jasnejšie, že očkovanie nie je čarovným prútikom. „Som nezaočkovaný. Viem, nie je to moderné, ale je to tak... Som zmierený s tým, že pre mnohých som sa práve stal dezolátom, tupelom či nezodpovedným,“ napísal prednedávnom.

