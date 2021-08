Najnovší spor, ktorý má špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (48) s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom (50), je pre viacerých odborníkov poriadne veľkým prekvapením až sklamaním. A to napriek tomu, že meno bývalého ministra vnútra a spravodlivosti sa spája s rôznymi kontroverznými a rozporuplnými situáciami už dlhší čas.

Názory na Daniela Lipšica sa v našej krajine výrazne líšia. Časť národa, ale aj odbornej verejnosti ho považuje za ikonu spravodlivosti a boja za jej dosiahnutie, iným zase leží v žalúdku pre možnú zaujatosť či cielenú snahu o likvidáciu členov bývalej vládnej garnitúry.

Po parlamentných voľbách vo februári 2020, keď bolo jasné, že súčasťou vládnej koalície nebude Smer-SD, sa začalo otvorene hovoriť o Lipšicovi ako o možnom kandidátovi na generálneho prokurátora SR. Hoci to nikto spočiatku oficiálne nechcel potvrdiť, už v júli 2020 schválili poslanci NR SR novelu, vďaka ktorej by sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Navyše ani špeciálnym prokurátorom by sa už nemusel stať len prokurátor GP.

Lipšic si istotne uvedomuje, že kamkoľvek príde, spôsobí značný rozruch. Zdroj: Jakub Kotian

Ako sa ukázalo, o funkciu šéfa prokuratúry Lipšic napokon záujem neprejavil, stáť na čele tej špeciálnej však zatúžil. Sám to v rozhovore pre Denník N argumentoval tým, že pred viac ako pätnástimi rokmi bol pri vzniku špeciálnej prokuratúry. „Považujem ju za kľúčovú inštitúciu na boj proti korupcii, organizovanému zločinu, akejkoľvek mafii. Zvlášť v týchto časoch môže zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri prinavrátení dôvery ľudí v právny štát, v to, že platí rovnosť pred zákonom, že ktokoľvek, pokiaľ poruší zákon, nech je akokoľvek vplyvný alebo bohatý, bude niesť trestnú zodpovednosť.“

