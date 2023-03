Zmluvy s niektorými nemocnicami na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc by sa mali podpísať na budúci týždeň. Ktoré zariadenia by mali získať peniaze z výzvy za vyše 212 miliónov eur, zatiaľ nezverejnili, vyhodnotenie sa naďalej preveruje.

Na stredajšom tlačovom brífingu o tom informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý je poverený aj riadením rezortu zdravotníctva. Avizoval, že do nemocničného sektora by malo smerovať aj 22 miliónov eur z výzvy na obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby.

Pôvodný zoznam úspešných žiadateľov o financie z výzvy na obnovu nemocníc rezort zdravotníctva zverejnil nedávno. Heger však po odchode rezortného šéfa Vladimíra Lengvarského nechal vyhodnotenie výzvy preveriť. "Žiadosti boli vyhodnotené a tie, ktoré sú v poriadku, budeme na budúci týždeň podpisovať zmluvy. Pri niektorých nemocniciach ešte preverujeme procesy a tým pádom ešte treba počkať na výsledok. Pracujeme na tom, aby sme podporili čo najviac nemocníc," uviedol.

Štátny tajomník Michal Palkovič dodal, že budúci týždeň budú zverejňovaní jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí financie v rámci výzvy dostanú. "Musíme dokončiť dokumentačnú analýzu," vysvetlil.

Presun financií, určených pre záchranky, Heger odôvodňuje ich lepším využitím v nemocničnom sektore. "Prišli sme na to, že záchranky majú v platbách za zdravotnú starostlivosť, ktorú dostávajú z verejného zdravotného poistenia, aj časť, z ktorej si obnovujú svoj vozový park, preto sme upustili od využitia peňazí na obnovu vozového parku a presúvame ich na dôležitejšiu prioritu, a to je výstavba a rekonštrukcia nemocníc. Dôležité je povedať, že o žiadne peniaze neprídeme," skonštatoval.

Heger tiež potvrdil, že výstavba nemocnice na bratislavských Rázsochách zo zdrojov z plánu obnovy bude pokračovať. "Do konca týždňa bude hotový harmonogram výstavby," povedal. Kľúčové je podľa neho dobehnúť omeškanie. Informoval tiež o zrýchlení procesu pri podpisovaní zmlúv so žiadateľmi o ostatné výzvy z plánu obnovy. "Do konca apríla bude podpísaných 100 zmlúv, ďalšie budú pribúdať rovnakým tempom," spresnil. Má ísť o projekty, týkajúce sa duševného zdravia, ošetrovateľskej starostlivosti či budovania nových ambulancií. Zdôraznil, že budú podpísané zmluvy s 21 žiadateľmi o príspevok na zriadenie novej ambulancie.