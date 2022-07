Líder SaS Richard Sulík poslal premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) list, v ktorom vysvetľuje ich odchod z koalície. „Strana SaS s plnou vážnosťou konštatuje, že súčasná vláda a koalícia sú vnímané ako konfliktné a sprevádza ich zároveň hrubé a opakujúce sa porušovanie koaličných dohôd, de facto koalícia s fašistami, nezodpovedné nakladanie s verejnými financiami, opakované hrubé obchádzanie princípov pri tvorbe legislatívy, ľahkovážne neobsadenie dôležitých ústavných orgánov a verejných úradov a hrubé klamstvá, útoky a urážky koaličného partnera, ktoré presahujú hranicu možnej spolupráce,“ píše sa v liste.



Heger bol z predsedu SaS nemilo prekvapený. "Prekvapilo ma, že osobný list, ktorý som dnes obdržal od Richarda Sulíka cez chatovaciu aplikáciu Signal, predseda SaS vzápätí zverejnil na sociálnej sieti. Prekvapilo ma to o to viac, že sám Richard povedal, že mi stanovisko odovzdá osobne,“ píše Heger vo svojom príspevku na sociálnej sieti. „Tento postup považujem za neštandardný, rovnako ako bolo neštandardné, že som sa dozvedel až z médií, že strana SaS vypovedala koaličnú zmluvu,“ hovorí premiér.

Z takéhoto prístupu lídra SaS sa Hegerovi javí, že v skutočnosti Sulíkovi nejde o hľadanie riešenia, ale skôr o snahu viesť predčasnú politickú kampaň s cieľom dosiahnuť lepší volebný výsledok, aký mala SaS vo voľbách v roku 2020. Pod statusom premiéra sa následne rozprúdila vášnivá diskusia, do ktorej sa pridalo viacero poslancov aj ministrov za OĽaNO.

„Richard Sulík volá po dodržiavaní pravidiel, ale zároveň opakovane porušuje koaličnú zmluvu a internú komunikáciu v rámci koalície zverejňuje na FB či priamo médiám. Jasné, že je to už prebiehajúca kampaň a nie snaha o pokračovanie tejto koalície. A jasné, že SaS skončí nielen teraz mimo vlády, ale po ďalších voľbách aj mimo parlamentu. Kto chce kam…,“ reagoval na slová premiéra minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Do strany SaS sa však pustili aj ďalší členovia OĽaNO. „Zamrzí to, keď koaličný partner nerešpektuje dohody a svoje vyjadrenia najprv adresuje verejnosti a až potom koaličným partnerom. Toto je obyčajná hra na percentá a nie normálne vládnutie v jednej krajine. Mrzí ma to,“ myslí si poslanec Tomáš Šudík.

Na status Hegera stihol zareagovať aj poslanec OĽaNO György Gyimesi. „Je celkom zjavné, že každá jedna veta tohto listu popiera podstatu, a to vládnutie na pôdoryse mandátov, ktoré jednotlivé koaličné strany získali v riadnych parlamentných voľbách. V tých parlamentných voľbách, v ktorých strana SaS dosiahla výsledok, s ktorým sa zjavne od začiatku nestotožnila," píše. Požiadavka na druhý odchod z funkcie predsedu najsilnejšej vládnej strany sa podľa jeho slov nedá nazvať inak, ako „hrubou neslušnosťou“.

Najostrejšiu kritiku smerom k Sulíkovi však prezentovala exposlankyňa OĽaNO Romana Tabák, ktorá si ministra hospodárstva poriadne podala!

„Oceňujem tvoju trpezlivosť s takýmto ministrom, ktorý bez kultúry a hanby pošle premiérovi tejto krajiny cez apku stanovisko strany,“ napísal zasa bez okolkov poslanec OĽaNO Peter Pollák ml. „Kde sú tie povestné gule toho ministra, z ktorého urobili hrdinu, keď nemá toľko chochmesu prísť a do očí povedať, že takto to chceme a buď to akceptuješ, alebo nie. To sú presne tí fejsbukoví hrdinovia, ktorí sú silní iba za klávesnicou. Strašná hanba,“ myslí si Pollák ml.

Ku kritikom z OĽaNO sa pridal aj poslanec z hnutia Sme rodina. “Pán Sulík má perfektný koaličný potenciál do budúcna. Rozbil Radičovej vládu, Matovičovu vládu a teraz aj tú tvoju. Len politický diletant by zobral niečo také do ďalšej koalície," napísal Miloš Svrček (Sme rodina).

Ostré slová poslancov OĽaNO však nezostali dlho bez odozvy a zakrátko im začali oponovať poslanci SaS Peter Cmorej a Anna Zemanová.

Politológ Jozef Lenč nevníma pozitívne takéto teatrálne odkazovanie si politikov cez sociálnej siete. „Je to hlúpe a len to podčiarkuje to trápno, ktoré je spájané s fungovaním vládnej koalície,“ myslí si odborník. „Je asi najvyšší čas buď s tým prestať, čo evidentne nedokážu, alebo prestať fungovať v takej koalícii,“ dodal ďalej. „Oni týmto svojím správaním neškodia ani tak sebe ako škodia demokracii a systému, ktorý v očiach verejnosti až veľmi nebezpečne rýchlo stráca dôveryhodnosť,“ myslí si Lenč.

„Nebezpečné je tu to, ak tí, ktorí stratia dôveru v tento systém, budú chcieť presadzovať nejaký systém iný ako demokracia,“ podotkol.

