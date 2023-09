Ukrajina v pondelok oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala žaloby proti svojim trom susedom z EÚ - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Trojica stredoeurópskych krajín oznámila tieto zákazy s cieľom chrániť svojich poľnohospodárov po tom, ako Európska komisia minulý piatok odmietla predĺžiť platnosť opatrení voči štyrom ukrajinským agroproduktom, ktoré tento rok prijala po dohode s členskými štátmi EÚ susediacimi v Ukrajinou. Zákazy dovozu viedli k nepríjemnej diplomatickej roztržke dokonca aj s Poľskom, ktoré je najvernejším spojencom Kyjeva v boji proti Rusku.

„Vôbec sa nečudujem, že nebetyčná drzosť ukrajinských politikov mimoriadne vyrušuje nielen slovenskú politickú scénu, ale rovnako aj vládnych politikov v Maďarsku, v Poľsku aj v Českej republike,“ povedal v úvode tlačovej konferencie šéf Smeru Robert Fico. Pripomenul v tejto súvislosti slová poľského prezidenta Andrzeja Dudu podľa ktorého sa Ukrajina správa ako topiaci človek, ktorý sa chytá všetkého naokolo, my ale máme právo brániť sa, keď nám niečo ubližuje.

VIDEO: Pozrite si celú tlačovku: SMER - SSD v prípade účasti vo vláde zvedie s ukrajinskými politikmi neúprosný boj ohľadne zákazu dovozu ukrajinského obilia.

„Je neuveriteľné, že po tom všetkom, čo Západ urobil pre Ukrajinu, ukrajinskí politici majú toľko drzosti, že sa rozhodli podať žalobu proti Slovensku, Maďarsku a Poľsku, ktoré sa rozhodli, že zákaz dovozu niektorých produktov z Ukrajiny predĺžia na ďalšie obdobie,“ kritizoval Fico. Pripomenul, že reakcia susedných krajín je veľmi rázna: Maďarsko sa rozhodlo zoznam produktov rozšíriť, rovnako aj Poľsko má tvrdé vyjadrenia na adresu Ukrajiny.

Šéf Smeru zdôraznil, že dovoz ukrajinského obilia na územie EÚ spôsobuje producentom obilia obrovské ťažkosti. „Dnes je európsky trh zaplavený ukrajinským obilím. Prudko klesajú ceny. Nebudeme schopní umiestniť naše prebytky na trhu Európskej únie, lebo sú tam ešte lacnejšie zásielky obilia z Ukrajiny. Predstavte si, že by ukrajinská pšenica prišla ešte k nám, akú katastrofu by to znamenalo pre slovenských poľnohospodárov,“ varoval Fico.

Smer považuje za správne, že Slovensko, Maďarsko a Poľsko sa rozhodli predĺžiť zákaz dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. „Správanie ukrajinských politikov označujeme za drzé a nevychované. Veľmi správne to povedal bývalý britský minister obrany (Ben Wallace – pozn.red.) na adresu Ukrajincov, keď im pripomenul, že by im trošku vďačnosti neuškodilo a že sa správajú k Západu ako k internetovému obchodu Amazon, kde si objednajú a na druhý deň čakajú dodávku. Takto svet nefunguje,“ prízvukoval šéf Smeru.

„Ľudia z Ukrajiny dostali skvelé privítanie na Slovensku. Bolo o nich postarané v najťažších chvíľach. Pomáha sa humanitárne. A keď si ideme my chrániť svoje vlastné národné záujmy a vlastné poľnohospodárstvo, tak drzí ukrajinskí politici sa rozhodnú, že zažalujú na pôde Svetovej obchodnej organizácie suverénne krajiny Slovensko, Poľsko a Maďarsko. To je drzosť,“ kritizoval Fico. Tiež podotkol, že je to téma, ktorá by mala okamžite spojiť aj Vyšehradskú štvorku, ktorá je rozbitá. „V4 bola úmyselne rozbitá preto, lebo veľkým hráčom v EÚ ako je Nemecko, Francúzsko a ďalší, nevyhovuje, keď sa dajú dohromady štyri členské štáty a spoločne si presadzujú svoje vlastné záujmy v rámci európskeho priestoru," vysvetľoval líder Smeru. Tiež poznamenal, že obnovenie sily a dôveryhodnosti V4 je jedna zo základných zahraničnopolitických priorít Smeru.

V tejto súvislosti poslanec Smeru-SD Richard Takáč sa zmienil o aktuálnom probléme s cukrom. „Cukor je jeden z mála, čo sme sebestační na Slovensku a sú tu reálne obavy, že sa začína opäť tlačiť na dovoz lacného ukrajinského cukru, ktorý bude spôsobovať problémy jednak v Európe ale aj u nás na Slovensku,“ ozrejmil Takáč. Tiež zopakoval, že na Slovensku máme stále jedno z najvyšších inflácií v rámci eurozóny. Následne prezentoval porovnanie cien niektorých potravín v Nemecku a na Slovensku, šokujúce zistenia si pozrite vo videu.

VIDEO: V Nemecku nakúpite potraviny lacnejšie ako na Slovensku. Tu je porovnanie cien!

Prečítajte si tiež: