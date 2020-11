Pellegrini sa postavil pred novinárov spolu s poslancami, s ktorými odišli zo strany Roberta Fica, aby predstavil novozvolené vedenie. Pri obhajovaní financovania, že za vznikajúcim Hlasom nemajú byť aj bohatí ľudia, sa však preriekol. „Chcem z tohto miesta jasne a priamo povedať, že strana Smer, ehm Hlas-SD, nie je sponzorovaná žiadnym oligarchom ani žiadnym tučným sponzorom,“povedal.

O niekoľko minút sa pritom situácia zopakovala. Vtedy Pellegrini hovoril, že o budúcej spolupráci rokujú s viacerými odborníkmi. „Pevne verím, že mnohí z nich nakoniec o niekoľko mesiacov svoju tvár odkryjú a zároveň sa stanú aj riadnymi členmi strany Smer, a možno aj mnohí členmi vedenia strany,“vyhlásil tak odhodlane, že si svoj omyl zrejme ani neuvedomil.

Podľa marketingovej expertky Simony Bubánovej však Hlas používa jasne premyslenú stratégiu. „Ich cieľ je prevziať elektorát Smeru v čo najväčšej miere a tomu Pellegrini podriadil všetky aktivity počnúc názvom strany,“ zamyslela sa expertka. „To, že sa už párkrát pomýlil a miesto Hlas povedal Smer, predznačuje, že si to prirodzene budú mýliť aj voliči,“vysvetľuje Bubánová s dôvetkom, že ide o dobrú stratégiu ako takmer 30 percentám pôvodných voličov Smeru ponúknuť stranu, ktorú by boli ochotní voliť.

O čosi uštipačnejšie vyjadril svoj postoj politológ Radoslav Štefančík. „To, že si mýli Hlas so Smerom? To je ako s bývalou frajerkou, po ktorej si hneď nájdete novú. Napriek tomu, že už randíte s inou, stále máte na jazyku meno tej starej. Otázne je, ako reaguje nová frajerka. Citlivejšia sa urazí, menej náročnej je to jedno,“ okomentoval situáciu s dôvetkom, že v tomto prípade to vyzerá na druhú kategóriu.