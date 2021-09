Mimoriadna schôdza Národnej rady, na ktorej chcel opozičný Smer-SD odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie pokračovala aj v piatok. Opozícii však opäť nevyšli plány! Čo na to líder Smeru Fico?

Návrh z dielne opozície na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca neprešiel! Pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi bolo zo 136 prítomných poslancov 52 za a 69 proti, 14 poslanci sa zdržali a jeden nehlasoval. Mikulec tak zostáva naďalej vo svojej fukncii. Mikulca podporila väčšina vládnej koalície. Viacerí poslanci z klubu Sme rodina sa však hlasovania zdržali, proti odvolaniu hlasoval len Martin Borguľa. Za odvolanie hlasoval bývalý poslanec OĽaNO Martin Čepček.

Po hlasovaní za odvolanie Romana Mikulca strana Smer-SD reagovala na aktuálne udalosti na tlačovej konferencii. Podľa lídra Smeru Roberta Fica zo štvrtkovej schôdze o odvolaní ministra vnútra vyplynulo, že Mikulec nemá podporu ani 76 poslancov koalície. Fico zopakoval, že Mikulec dostal len 69 hlasov a Sme rodina sa hlasovania zdržala. Podľa Fica sa teda Mikulec nemôže pochváliť ani nadpolovičnou väčšinou Národnej rady.

Opozícia sa snaží o odvolanie ministra už od leta. Poslanci Národnej rady rokovali napokon o návrhu na odvolanie ministra vnútra Mikulca vo štvrtok (23.9). Hlasovanie o návrhu sa však presunulo na piatok. Smer Mikulcovi vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Zemanom v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Zemanovi a ďalším dvom svedkom. Taktiež kritizuje Mikulca za údajné zasahovanie do vyšetrovania káuz, napríklad pri obvinení exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.

Vo štvrtok vo večerných hodinách došlo v parlamente k menšej hádke, keď podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík (SaS) ukončil diskusiu k návrhu na odvolanie ministra vnútra Smer-SD namietal, že po 19.00 h neboli v pléne predkladatelia návrhu, Laurenčík však aj napriek tomu pokračoval v rokovaní a vyzval poslancov prihlásených do rozpravy, aby vystúpili. Keďže ani tí neboli v pléne, Laurenčík oznámil, že im prepadlo poradie a ukončil rozpravu k návrhu. Smer-SD to kritizuje. Koalícia však argumentovala. že v pléne sedel aspoň jeden z predkladateľov. Smer-SD tvrdí, že ide o hrubé porušovanie rokovacieho poriadku parlamentu, keďže pri rozprave musí byť prítomný predkladateľ. Pripomenul,i že sa nemôže rokovať, a teda ani prepadávať poradie faktickým poznámkam ani rečníkom prihláseným v rozprave. Šéf Smeru-SD Robert Fico v tejto súvislosti dodal, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nezvláda svoju funkciu.