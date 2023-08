Generál pripomína, že o Prigožinovi sa ako o „chodiacej mŕtvole“ hovorilo už od momentu, keď sa wagnerovci vzbúrili proti ruskému prezidentovi. „Vzbura wagnerovcov Putina vystrašila, no Prigožin nezískal širšiu podporu a na víťazstvo v ostrom boji proti Moskve nemal reálne šance. Práve preto Prigožin napokon prijal ponuku spor ukončiť,“ konštatuje generál.

Môže byť šéf Vagnerovcov, Prigožin stále nažive? Situáciu hodnotí generál Macko

Podľa Macka treba za oficiálnymi správami ruských úradov vidieť predovšetkým Putinov zámer konsolidovať moc a snahu odstrániť politických oponentov. „A, samozrejme, vyslať jasný odkaz,“ hovorí. „Rusi to tradične robia tak, že ich ‚odkaz‘ je dostatočne zrozumiteľný pre adresátov, ktorým je určený. No zároveň dostatočne nejasný na to, aby nebolo jednoznačne možné hovoriť o úmyselnej vražde,“ vysvetľuje Macko s tým, že aj preto je situácia zatiaľ pomerne neprehľadná. „Je to o to horšie, že napokon si nemôžeme byť istí ani tým, či Prigožin skutočne bol na palube havarovaného lietadla. Čokoľvek, čo tvrdia ruské úrady, síce môže, no nemusí byť pravda,“ podotýka.

Na videosnímke vodca ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin Zdroj: archív

Analytik Alexander Duleba správy o Prigožinovej smrti nateraz komentovať nechcel. „Ide o to, akým spôsobom k havárii lietadla prišlo. A či to bol úmysel, nešťastná náhoda alebo technický problém, nevieme. A keďže to nevieme, môžeme iba špekulovať a ja robím špekulácie len nerád,“ hovorí. „Samozrejme, ak by sa preukázalo, že šlo o úmyselnú vraždu, vedel by som zdôvodniť, čo to asi znamená, kto je za tým a čo bude nasledovať, no nebudem to robiť, pretože nevieme, ako to je,“ dodal Duleba. Čo sa podľa Dulebu udeje s wagnerovou skupinou sa dočítate v galérii.

PREKVAPIVÉ SLOVÁ DULEBU NÁJDETE V GALÉRII

Generál Macko v tejto súvislosti upozorňuje, že spolu s Prigožinom mal pri páde zahynúť spoluzakladateľ wagnerovcov Dimitrij Utkin. „Dá sa očakávať, že niektoré časti wagnerovcov sa časom zotavia a budú aj naďalej pôsobiť v Afrike či tam, kde práve sú, no nedá sa vylúčiť ani scenár, že sa celá skupina rozpadne,“ uvažuje nahlas generál. „Niektorí sa vyhrážali pomstou, no špekulovať o tom, či sa im to podarí, je predčasné,“ konštatuje Macko. „Niektorí sa možno zradikalizujú, iní, naopak, demilitarizujú a ďalší si skrátka nájdu niečo podobné u toho, kto im lepšie zaplatí,“ uzatvára.

Prečítajte si tiež: