Krst knihy Čaro rómskej kuchyne v exkluzívnej reštaurácii pri Bratislavskom hrade si nenechalo ujsť viacero známych osobností zo slovenskej politickej scény ako aj showbiznisu. Mimo premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) vystúpil na podujatí s príhovorom aj líder OĽaNO Igor Matovič.

Na akcii boli prítomní aj kolegovia europoslanca Polláka z hnutia OĽaNO, vrátane Györgya Gyimesiho. Ten došiel v skvelej nálade a podľa nášho anonymného zdroja už pri vstupe do podniku pútal pozornosť. Viacerím sa zdalo, že Gyimesi došiel v spoločnosti neznámej atraktívnej dámy, s ktorou ho zazreli pri vchodových dverách. FOTKY GYIMESIHO S NEZNÁMOU KRÁSKOU SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Nedávno bol Gyimesi v našom štúdiu, kde sme sa ho pýtali, či je ešte stále single. „Situácia sa nezmenila a mám obavy, že sa ani nezmení. Totiž chcel by som vidieť tú, ktorá by vydržala pri takomto tempe práce a pri mojom neustálom cestovaní na východ,“ odpovedal nám vtedy poslanec. Tiež sme sa politika pýtali, aké ženy sa mu páčia. Odpoveď Gyimesiho si pozrite vo videu:

VIDEO: Poslanca Gyimesiho sme sa pýtali, aké ženy sa mu páčia?

Aká je naozaj pravda v súvislosti s tým, že mal Gyimesi dôjsť na krst knihy kolegu v spoločnosti neznámej krásky, sme sa spýtali priamo poslanca. "Môžem vám potvrdiť, že sa jedná o kolosálny omyl. Ja som na krst knihy došiel sám, keďže som len odbehol na pár minút zo zasadnutia výboru. Netuším o akú dámu, či pani by mohlo ísť, keďže si ju neviem vybaviť ani vizuálne. A platí to dvojnásobne, pretože tá, s ktorou by som eventuálne na túto akciu mohol a mal dôjsť, sa z objektívnych príčin dostaviť nemohla," uviedol veci na pravú mieru pre náš denník Gyimesi. Zároveň tým naznačil, že je opäť zadaný.

VIDEO: Poslanca Gyimesiho sme sa pýtali, ktoré jedlá z tradičnej rómskej kuchyne ho najviac zaujali, a či doma rád varí:

Šarmantný Gyimesi, ktorý patrí medzi najsexi politikov, bol doteraz oficiálne single. V januári tohto roka sa prevalilo, že randí s bývalou Miss Slovensko Magdalénou Šebestovou. Politik a krásna misska pravidelne zverejňovali zamilované zábery z romantických výletov na sociálnej sieti. O tom, že to spolu myslia vážne, svedčil aj fakt, že jeden druhému predstavili aj svoje deti. Neprešli však ani tri mesiace a dvojica si nečakane dala zbohom.

Gyimesi je veľmi aktívny na sociálnej sieti. Pravidelne zverejňuje príspevky, cez ktoré sa vyjadruje k aktuálnym politickým a spoločenským otázkam. Na jeho profile však nájdeme aj veľa takých fotografií, ktoré pomáhajú nahliadnuť do jeho súkromia. Politik trávi voľný čas najmä so svojím synom a rodinou, alebo sa venuje svojmu drahému koníčku, ktorým je poľovanie.