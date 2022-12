Jaroslav Naď varuje, aký dopad by malo neschválenie rozpočtu na obranu: Toto sú následky

Neschválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 by znamenalo zrušenie plánovaného zvyšovania platov vojakov v novom roku. Rovnako by mohlo ohroziť zazmluvnené modernizačné projekty. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Fungovanie v rozpočtovom provizóriu si nevie predstaviť.