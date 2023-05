Naď rozhorčene pripustil, že voľby môžu byť zmanipulované. V čase, keď bol ešte ministrom, vraj došla najvyšším ústavným činiteľom vrátane neho zarážajúca spravodajská informácia zo zahraničia: „Tá hovorí presne o osobe, čase a mieste, keď štátny občan Slovenska bol v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer na manipuláciu volieb.“ Spravodajská informácia o snahe zmanipulovať voľby zo strany Ruska bola známa aj expremiérovi a lídrovi Demokratov Eduardovi Hegerovi (47). Člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák (52) to označil za „bláboly“: „Je to vylúčené.“ Fico to dokonca považuje za hlúposť.

To, že by akákoľvek strana mohla použiť peniaze z Ruska na oficiálnu kampaň, považuje predseda volebnej komisie z posledných parlamentných volieb Eduard Bárány (67) prakticky za nemožné. Podľa neho osoba, ktorá by dostala kufrík plný 500-euroviek, ich môže mať akurát tak doma pod posteľou a pomaly ich míňať: „Ale žeby doniesol kufrík do centrály politickej strany a všetci by sa potešili, že hurá, máme peniaze na kampaň, tak to je fantazmagória.“

Odborník poukazuje, že na financovanie volieb má každá strana transparentný účet, kde vidieť príchody a odchody peňazí. Príchod zvláštnych peňazí na taký účet sa mu zdá naivný, lebo by to ihneď vzbudilo pozornosť: „Nevylučujem, že niektorá strana podvodne uvedie, že reklamných tričiek nebolo 300, ale len 200. Vylučujem však, že uvedú 10 bilbordov a budú ich mať 400.“ Ak by bol teda slovenský občan v Rusku pre peniaze na kampaň Smeru, tak by mu veľmi nepomohol.

Na druhej strane nájdete ďalšie zásadné slová odborníkov, ako aj drsnú reakciu exministra vnútra Romana Mikulca.