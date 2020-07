Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Zdôraznil, že nehodu nezapríčinil stav lietadla, ani nedostatok kompetencie zo strany pilota. Nehoda sa stala počas cvičného letu. Z Letiska Sliač vyrazili dve stíhačky MiG-29. V oboch podľa ministra sedeli skúsení piloti. Vzhľadom na rapídne zhoršenie sa počasia, predovšetkým z dôvodu výskytu hmly, dostali pokyn na návrat. Prvej stíhačke sa podarilo pristáť na Letisku Sliač na druhý pokus. Pilot ďalšej stíhačky "nebol vo vizuálnom kontakte so zemou",nemohol pristáť. Požiadal o pristátie v Bratislave.

Počas letu do Bratislavy oznámil pilot kritický stav paliva a vyhlásil stav núdze. Vyjadril obavu, že na miesto nedoletí. O minútu neskôr kontrolka ohlásila núdzový stav paliva a pilot navrhol katapultovať sa. Následne sa uskutočňovali konzultácie o vhodnom priestore tak, aby prišlo k čo najmenším škodám na životoch i majetku. "Katapultáž sa uskutočnila bez nedostatkov a problémov,"priblížil minister. Lietadlo dopadlo v katastri obce Nové Sady pri Nitre.

Nedostatok paliva podľa Naďa spôsobila kombinácia faktorov. "Rozhodnutie pilotov pristáť na leteckej základni Sliač aj s počasím, ktoré bolo tzv. pod poveternostné minimá; chceli sa vrátiť domov, lebo boli plne naložení muníciou; hľadali riešenie, aby nemuseli ísť na náhradné letisko, čo má aj ekonomické a logistické následky, a boli presvedčení, že sa im to môže podariť," objasnil minister. Ďalšími príčinami boli pasívna činnosť dozorného meteorológa a zaradenie vlhkomera s vysokými odchýlkami do prevádzky len niekoľko dní pred samotnou nehodou.

Vyšetrovanie septembrovej nehody ukončila 11-členná komisia vedená hlavným inšpektorom bezpečnosti letov Jánom Salajom 23. júna. Naď priblížil, že cieľom vyšetrovania bolo predísť do budúcnosti podobnej nehode. Trestnoprávne vyšetrovanie vedie polícia. Škodu na lietadle a munícii vyčíslili na 38 miliónov eur, zaplatí ju štát. Na lesnom poraste v mieste dopadu bola do 600 eur. Minister ocenil rozhodnutie pilota katapultovať sa. Poukázal na to, že pilot letel na záložné letisko plne naložený muníciou ako pri ostrom zásahu. Poukázal na riziko ohrozenia životov, ak by sa rozhodol "risknúť to"a letieť až do Bratislavy.

Pilot prvej stíhačky dobrovoľne opustil ozbrojené sily, pilot havarovanej stíhačky pokračuje. Do budúcnosti sa prijalo 22 opatrení, ktoré majú podobným incidentom predísť. Naď zároveň dementoval informácie o tom, že z miesta nehody nevyzbierali všetku muníciu.